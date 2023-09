Chipmaker Arm busca un prezo de cotización máis alto antes da IPO, mentres que Instacart planea un aumento de capital de 660 millóns de dólares

By

Chipmaker Arm busca aumentar o seu rango de prezos de cotización mentres se prepara para a súa esperada oferta pública inicial (IPO). A compañía, que deseña chips de semicondutores, ten como obxectivo atraer potenciais investidores aumentando a súa valoración. Espérase que a saída a bolsa de Arm sexa unha das maiores da historia, cunha empresa valorada en máis de 40 millóns de dólares.

Mentres tanto, o servizo de entrega de comestibles Instacart planea recadar 660 millóns de dólares en capital. A compañía estivo experimentando un crecemento significativo durante a pandemia xa que os consumidores se dirixían á compra en liña de comestibles. Esta infusión de capital axudará a Instacart a ampliar as súas operacións e satisfacer a crecente demanda dos seus servizos.

Noutras noticias, todos os ollos están postos en Apple mentres se prepara para presentar os seus últimos modelos de iPhone 15 nun evento de lanzamento moi esperado. Os fans de Apple e os entusiastas da tecnoloxía agardan ansiosos o anuncio de novas funcións e melloras. O éxito do iPhone 15 é fundamental para Apple, xa que a compañía pretende manter o seu dominio no altamente competitivo mercado dos teléfonos intelixentes.

Por último, a JM Smucker Company anunciou os seus plans para adquirir Hostess Brands por 5.6 millóns de dólares. Este movemento estratéxico reforzará a presenza de Smucker na industria de snacks e repostería. Hostess Brands, coñecida polos seus icónicos Twinkies e outros doces, integrarase na carteira de marcas de alimentos coñecidas de Smucker.

En xeral, estes desenvolvementos reflicten a continua evolución e expansión de varias industrias. Os esforzos de captación de capital de Chipmaker Arm e Instacart demostran o seu compromiso co crecemento e a innovación, mentres que o evento de lanzamento do iPhone 15 de Apple mostra a busca continua da empresa pola innovación. A adquisición de Hostess Brands por parte de JM Smucker supón un movemento estratéxico para ampliar a súa oferta de produtos e fortalecer a súa posición no mercado.

Definicións:

– OPI: Oferta Pública Inicial é o proceso polo cal unha empresa privada ofrece accións das súas accións ao público por primeira vez.

– Chips semicondutores: Circuítos integrados que serven de cerebro dos dispositivos electrónicos, realizando cálculos e procesando datos.

– Captación de capital: proceso de obtención de fondos adicionais ou capital de investimento para as operacións ou expansión dunha empresa.

