A actualización de watchOS 10 de Apple presenta características interesantes para o Apple Watch Series 9

Apple anunciou que watchOS 10, a última actualización do seu reloxo intelixente, estará dispoñible para descargar o 18 de setembro. Esta actualización trae cambios significativos na interface do reloxo e introduce novas funcións que melloran a experiencia do usuario.

Unha das principais incorporacións de watchOS 10 é a introdución de widgets, que Apple chama miradas. Agora os usuarios poden pasar o dedo e personalizar estes widgets, facilitando o acceso á información rapidamente. O reloxo tamén gaña un widget Smart Stack, impulsado pola aprendizaxe automática, que prevé e mostra os widgets máis relevantes para os usuarios ao longo do día.

Ademais, watchOS 10 trae melloras na funcionalidade de Siri no Apple Watch Series 9. Agora os comandos de Siri procesaranse no dispositivo, o que garante unha mellor privacidade e permite aos usuarios facer preguntas relacionadas cos datos persoais de saúde e fitness desde a aplicación Saúde.

A actualización tamén inclúe un novo chip de banda ultra ancha (UWB) de segunda xeración, que pode detectar cando un HomePod está preto. Cando o usuario achégase a catro metros dun HomePod con UWB, o reloxo inicia automaticamente a función Agora reproducindo, que permite aos usuarios controlar o HomePod ou recibir suxestións do Smart Stack.

Apple tamén mellorou as funcións de accesibilidade en watchOS 10. Agora os usuarios poden tocar dúas veces os dedos xuntos na mesma man que o reloxo para realizar varias accións, como responder chamadas ou acceder ao widget Smart Stack.

En canto á interface de usuario, a rede da aplicación foi redeseñado. En lugar da anterior grella de panal, as aplicacións móstranse agora como pequenas iconas circulares que se desprazan verticalmente, o que facilita a localización e o acceso ás aplicacións desexadas. Ademais, cambiouse a funcionalidade do botón lateral; unha única pulsación leva agora os usuarios ao centro de control, mentres que unha dobre pulsación fai aparecer Apple Wallet para pagos NFC.

WatchOS 10 ofrece unha experiencia de usuario máis intuitiva e interactiva, facendo que o Apple Watch se sinta como un iPhone en miniatura. Cos seus widgets personalizables, as capacidades melloradas de Siri e as funcións de accesibilidade melloradas, Apple está a garantir que o seu reloxo intelixente siga sendo unha ferramenta valiosa para os usuarios na súa vida diaria.

