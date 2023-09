Apple lanza modelos de Apple Watch neutros en carbono para reducir as emisións

By

Apple anunciou este martes que presenta versións neutras en carbono de tres dos seus modelos de Apple Watch como parte do seu compromiso de converterse en carbono neutral para 2030. Estes novos modelos levarán un logotipo verde nas súas caixas para indicar a súa sustentabilidade.

A maior parte da redución de emisións destes reloxos provén do uso de electricidade limpa durante o proceso de fabricación. Apple revelou que 300 dos seus provedores tamén se comprometeron a utilizar enerxía limpa para a produción de Apple.

Non obstante, a rede de transporte de Apple, que dependía moito dos avións, seguía sendo unha fonte importante de emisións. Para solucionar isto, Apple planea transportar máis reloxos en barcos, trens e outros métodos non aéreos para reducir as emisións.

Para os tres modelos de Apple Watch neutros en carbono, a metade dos envíos en peso trasladaranse por métodos non aéreos. Os executivos de Apple afirmaron que este cambio axudará a reducir o consumo de combustible e a crear menos emisións de carbono.

Ao usar este método de transporte, Apple pretende ter emisións máis baixas que os modelos de reloxos anteriores. Para as emisións restantes, a compañía comprará compensacións de carbono para garantir a neutralidade de carbono.

O Apple Watch Series 9, o Apple Watch SE e o Apple Watch Ultra 2 co novo logotipo verde terán emisións significativamente máis baixas en comparación cos produtos anteriores. En particular, a nova Serie 9 de aluminio máis ecolóxica cunha banda de bucle deportivo terá 8.1 kg (18 lb) de emisións restantes despois dos cambios de Apple.

Ademais, Apple está a traballar para utilizar máis materiais reciclados nos seus produtos. Os novos reloxos presentan aliaxes personalizadas de aluminio e titanio feitas con materiais reciclados, así como baterías que conteñen só cobalto reciclado. Apple planea estender estas prácticas sostibles a máis dos seus produtos no futuro.

A pesar do cambio cara á sustentabilidade, Apple fixo fincapé en que as versións neutras en carbono dos seus reloxos terán o mesmo prezo que os modelos estándar. A empresa pretende facer que estes cambios sexan factibles e replicables para outras empresas.

Fontes: Reuters