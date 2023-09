Se rumorea que Apple lanzará unha nova banda FineWoven para Apple Watch

By

Os rumores suxiren que Apple pode presentar unha nova banda FineWoven para o Apple Watch no evento do iPhone 15 de hoxe. O filtrador de Twitter Kosutami filtrou imaxes da banda, mostrando o seu deseño e suxerindo que Apple podería estar avanzando cara a materiais máis ecolóxicos para os seus accesorios.

As especulacións indican que Apple podería substituír as súas bandas de caucho de silicona, fluoroelastómero e coiro existentes por alternativas sostibles. Isto está en liña co compromiso continuo da empresa coa responsabilidade ambiental.

Aínda que as imaxes da banda FineWoven ofrecen unha visión do que esperar, as reaccións iniciais foron mesturadas. Algúns espectadores expresaron a súa preocupación pola aparencia da banda, percibíndoa como delgada e delicada en comparación coas ofertas de coiro anteriores. Queda por ver se a banda FineWoven cumprirá os estándares de calidade establecidos polos accesorios anteriores de Apple.

Teremos claridade sobre a autenticidade destas filtracións e máis detalles sobre as novas correas de Apple Watch durante o evento do iPhone 15. Xunto ás novas bandas, tamén se prevé que Apple presente o Apple Watch Series 9, o Apple Watch Ultra 2 e a liña de iPhone 15.

Estade atentos mentres cubrimos todos os anuncios do evento Apple iPhone 15 en directo. Ofreceremos unha cobertura completa do iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 e watchOS 10.

Fontes: Kosutami, filtrador de Twitter