Os MacBooks M3 de Apple aprazados ata o próximo ano, predín os analistas

O analista de Apple Ming-Chi Kuo revelou que é improbable que os moi esperados MacBook alimentados con M3 se lancen antes de finais deste ano. Aínda que non houbo rumores concretos sobre a data de lanzamento destes portátiles de próxima xeración, Mark Gurman de Bloomberg suxeriu previamente que Apple podería introducir o chip M3 en Macs "de nivel de entrada" durante un evento de outubro. Espéculase que o novo MacBook Pro de 13 polgadas, o MacBook Air de 13 e 15 polgadas e o Mac Mini poderían contar co chip M3, que se espera que sexa máis eficiente co seu proceso de 3 nm. Gurman cre que estes produtos serán presentados ao longo do próximo ano.

Non obstante, non sería sorprendente que Apple decidise atrasar o lanzamento dos MacBooks. O ano anterior, Apple non presentou novos Macs durante o seu evento de outubro e no seu lugar revelou o MacBook Pro con chips M2 Pro e M2 Max en xaneiro. A pesar diso, Kuo menciona especificamente os MacBooks na súa publicación, deixando aberta a posibilidade de que chegue un novo iMac no outono de 2023.

A introdución do chip M3 é moi esperada entre os usuarios de Apple e os entusiastas da tecnoloxía. Espérase que aporte melloras significativas no rendemento e na eficiencia energética en comparación cos chips anteriores da serie M. A transición ao silicio propietario de Apple foi exitosa ata agora, co chip M1 recibindo críticas positivas pola súa impresionante velocidade e eficiencia enerxética.

Aínda que o atraso no lanzamento dos MacBook alimentados con M3 pode decepcionar a algúns, tamén dálle máis tempo a Apple para refinar o produto e garantir unha transición suave para os usuarios. Como sempre, Apple esfórzase por ofrecer tecnoloxía de punta e funcións innovadoras nos seus dispositivos.

Fontes:

– Autor: Emma Roth

– Imaxe: Amelia Holowaty Krales / The Verge