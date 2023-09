Apple apraza o lanzamento de MacBooks con M3

Segundo o analista de Apple Ming-Chi Kuo, os plans de Apple para lanzar MacBooks alimentados polo novo procesador M3 este ano poden atrasarse. Isto contradí os informes anteriores que suxerían que os novos MacBook estarían dispoñibles en setembro. Os rumores foron alimentados pola afirmación do xornalista de Bloomberg, Mark Gurman, de que Apple estaba reducindo o seu evento habitual centrado en Mac en outubro, deixando entrever un posible lanzamento silencioso dun novo produto a través dun comunicado de prensa.

Apple adoita organizar eventos para anunciar os seus novos lanzamentos de chips, polo que é improbable que a compañía presente o M3 só a través dun comunicado de prensa. As especulacións suxiren que Apple podería introducir o chipset M3 nun iMac actualizado de 24 polgadas, xa que ese dispositivo non se actualizou desde 2020 e aínda usa o chip M1 obsoleto.

Engadindo peso ao informe de Kuo é o feito de que Apple xa prestou atención aos seus Mac este ano, co anuncio dun novo MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro de 15 polgadas en xuño. A pesar do atraso potencial, é evidente que Apple prepárase para o lanzamento de dispositivos alimentados con M3. Os informes indican que Apple conseguiu un ano de subministración do nodo N3 (3nm) do fabricante de chips TSMC, sobre o que, segundo se informa, está construído o M3.

Se o M3 se lanza este ano, espérase que estea dispoñible só nalgúns dispositivos, xa que os informes anteriores suxiren que os modelos M3 Pro e M3 Max se suspenderán ata 2024. Espérase que o M3 aporte unha mellora significativa no rendemento. A liña de Apple, superando a actualización incremental ofrecida polo M1.

Polo de agora, Apple non fixo ningunha declaración oficial sobre o lanzamento de MacBooks con M3. Históricamente, Apple celebra o seu evento Mac outono a mediados de outubro, con anuncios a semana anterior. Polo tanto, non debería pasar moito tempo antes de ter máis información da empresa.

