O iPhone 15 Pro Max agora comeza a 1,199 dólares con 256 GB de almacenamento

By

O iPhone 15 Pro Max sufriu algúns cambios importantes, e con estes cambios chega un novo prezo inicial de 1,199 dólares para o modelo de 256 GB. O Pro Max do ano pasado comezou a 1,099 dólares, pero só tiña 128 GB de almacenamento. O novo iPhone ofrece máis almacenamento pero a un prezo máis elevado.

Apple lanzará tanto o iPhone 15 Pro como o 15 Pro Max o 22 de setembro, con pedidos anticipados a partir deste venres. Hai meses que circulan rumores de que Apple aumentaría o prezo debido aos cambios de liña, como a introdución dun marco de aliaxe de titanio cepillado e biseles máis finos. O novo iPhone 15 Pro Max tamén conta cun SoC A17 máis rápido con GPU integrada que admite o trazado de raios.

É importante ter en conta que o prezo de 1,199 dólares para o modelo de 256 GB non é un aumento de prezo xa que Apple cobrou a mesma cantidade pola mesma capacidade de almacenamento o ano pasado. Non obstante, a opción de menor prezo con 128 GB de almacenamento xa non está dispoñible.

Ademais dos cambios de prezo e almacenamento, Apple tamén fixo algunhas outras actualizacións notables nos seus iPhones. A compañía finalmente substituíu o envellecido porto Lightning por portos USB-C nos seus teléfonos, incluídos os AirPods Pro. O porto USB-C admite o estándar USB 3 máis rápido con velocidades de transferencia de ata 10 Gbps. Non obstante, os usuarios terán que comprar un cable USB 3 tipo C por separado.

Ademais, a serie iPhone 15 agora admite a carga Qi2, que é o novo estándar de carga de Apple baseado na súa propia carga MagSafe. Os modelos Pro tamén substituíron o antigo interruptor de anel/vibración por un botón de acción personalizable, similar ao que se atopa nos teléfonos da serie Apple Watch Ultra.

Xunto aos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, Apple tamén anunciou os modelos iPhone 15 e 15 Plus. Estes modelos presentan a illa dinámica e herdan os chips A16 Bionic dos modelos Pro do ano pasado. Os prezos iniciais para o iPhone 15 e 15 Plus seguen sendo os mesmos que o ano pasado en 799 e 899 dólares respectivamente.

En xeral, o novo iPhone 15 Pro Max ten un prezo inicial máis elevado, pero ofrece máis almacenamento e unha serie de novas funcións e melloras en comparación co seu predecesor.

Fontes:

- The Verge