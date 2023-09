iOS 17 de Apple: que esperar da última actualización do iPhone

By

A próxima actualización de iOS 17 de Apple está configurada para traer cambios significativos ao teu iPhone. A última versión do software para teléfonos intelixentes de Apple inclúe actualizacións de aplicacións como Mensaxes, Teléfono, FaceTime e Saúde, xunto coa introdución dunha nova función chamada StandBy. Non obstante, é importante ter en conta que iOS 17 só estará dispoñible para iPhone Xs ou modelos máis novos.

Entre as melloras notables en iOS 17 están as melloras na aplicación Teléfono. Apple presenta pósters de contactos, tarxetas de contacto personalizables que aparecen cando chamas, envias unha mensaxe ou en FaceTime a alguén. Estas tarxetas de contacto pódense personalizar con fotos, Memojis ou texto, o que permite un toque máis persoal. Ademais, Live Voicemail transcribirá as mensaxes de correo de voz en tempo real a medida que a persoa que chama deixa unha mensaxe, o que facilita a selección de chamadas e a recollida de mensaxes importantes.

A aplicación Mensaxes tamén está a recibir unha actualización coa adición dunha función Check In. Esta función permítelle informar a un amigo ou familiar cando se dirixa a un destino específico. Se tardas máis do previsto ou te desvías, Check In enviarache unha notificación para asegurarte de que todo está ben.

Os usuarios de FaceTime estarán encantados de saber que iOS 17 introduce a posibilidade de deixar mensaxes de vídeo para as chamadas perdidas. Esta función permite aos usuarios comunicarse mediante vídeo aínda que o destinatario non responda á chamada.

Unha das adicións únicas a iOS 17 é o modo StandBy. Esta función converte o teu iPhone nunha pantalla intelixente cando se está cargando e colócase de lado. Permite acceder facilmente a widgets, notificacións e chamadas.

En canto á saúde mental, Apple está a introducir unha nova función chamada Saúde Mental dentro da aplicación Saúde. Esta función axuda aos usuarios a rastrexar o seu benestar mental permitíndolles rexistrar o seu estado de ánimo e identificar factores que poden afectalo. Os usuarios tamén poden realizar avaliacións de saúde mental e compartir a información co seu médico para buscar tratamento se é necesario.

En xeral, iOS 17 trae varias actualizacións e funcións interesantes para mellorar a experiencia do usuario do iPhone. Espérase que o software se lance o 12 de setembro.

