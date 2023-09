Apple (AAPL) experimentou unha caída significativa no seu valor de mercado, perdendo un asombroso 200 millóns de dólares nun período de dous días. O descenso foi provocado por informes de que os funcionarios chineses planean prohibir o uso de iPhones para traballos gobernamentais. Esta noticia provocou unha onda de choque na comunidade inversora, o que provocou que o prezo das accións de Apple caese en picado.

A prohibición do uso do iPhone para traballos gobernamentais en China supón un duro golpe para Apple, xa que o mercado chinés é un motor importante dos ingresos da compañía. Con máis de 1.4 millóns de consumidores potenciais, China representa unha importante fonte de ingresos para Apple, que supón unha parte substancial das súas vendas globais.

Estados Unidos, pola contra, parece estar nunha posición económica máis estable en comparación coas principais economías europeas e China. A pesar dos retos aos que se enfrontan os mercados globais, a economía estadounidense mostrou unha notable resistencia.

Mentres tanto, o presidente Biden está programado para asistir ao cume do G20 na India. O cumio, que reúne a líderes das economías máis grandes do mundo, ofrece unha oportunidade para a cooperación global e o debate sobre cuestións económicas clave.

Queda por ver como afrontará Apple os retos que supón a prohibición do iPhone do goberno chinés. A empresa pode ter que explorar estratexias alternativas para manter a súa cota de mercado e os seus ingresos en China. Esta recente desaceleración do mercado serve como recordatorio dos posibles riscos e incertezas aos que se enfrontan as corporacións multinacionais que operan nunha economía globalizada.

