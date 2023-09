Evento de lanzamento de Wonderlust de Apple: iPhone 15, AirPods con USB C e novos reloxos Apple

By

Apple celebrará o seu esperado evento de lanzamento de Wonderlust que mostrará unha variedade de novos produtos. O evento terá lugar ás 10:30, hora india, na sede de Apple en Cupertino. Wonderlust, tal e como define Urban Dictionary, significa "O desexo de estar nun estado constante de asombro", o que se aliña co obxectivo de Apple de manter abraiados e sorprendidos aos seus usuarios.

Un dos momentos máis destacados do evento será o lanzamento da nova liña de iPhone, que inclúe catro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Espérase que estes novos iPhones teñan tecnoloxía avanzada e un rendemento mellorado, atendendo ás necesidades dos entusiastas de Apple.

Ademais dos iPhones, tamén se espera que Apple presente a próxima xeración de Apple Watch Series 9. Non obstante, non se menciona un Apple Watch Ultra ou Apple Watch SE este ano, o que suxire que o foco estará no buque insignia Series 9. modelo.

Para aqueles que están ansiosos por ver o evento Wonderlust, hai varias opcións dispoñibles. Os usuarios poden visitar o sitio web de Apple e navegar ata a páxina de eventos de Apple para ver a emisión en directo directamente. Alternativamente, o evento tamén se transmitirá na páxina oficial de Apple en YouTube, unha plataforma que a compañía leva varios anos usando para eventos de transmisión en directo.

Outra opción é ver o evento a través da aplicación Apple TV, que se espera que conteña a lista do evento de lanzamento do iPhone 15, proporcionando unha experiencia perfecta para os usuarios.

O evento de lanzamento de Wonderlust de Apple promete traer ao mercado novos produtos e funcións interesantes. Tanto se se trata do moi esperado iPhone 15 como do Apple Watch Series 9 mellorado, os entusiastas de Apple teñen un deleite.

