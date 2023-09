Apple presenta o Apple Watch Ultra 2 con actualizacións internas

Apple anunciou recentemente o seu último reloxo intelixente insignia, o Apple Watch Ultra 2. Aínda que o deseño do Ultra 2 segue sendo similar ao do seu predecesor, as principais melloras realizáronse no dispositivo. Impulsado polo S9 SiP de Apple, que inclúe un motor neural de catro núcleos e un chip de localización de banda ultra ancha U2, o Ultra 2 ofrece funcións avanzadas como o procesamento Siri no dispositivo e un seguimento de localización máis preciso.

O Ultra 2 posúe unha pantalla actualizada, clasificada para 3,000 nits, o que o converte na pantalla máis brillante xamais vista nun Apple Watch. Apple afirma que os usuarios poden esperar ata 72 horas de duración da batería cando están en modo de baixo consumo. Ademais, o caso do Ultra 2 está feito de titanio reciclado nun 95 por cento, o que reflicte o compromiso de Apple coa sustentabilidade.

Aínda que as actualizacións de hardware son dignas de mención, os usuarios de Apple Watch tamén poden anticipar cambios significativos coa introdución de watchOS 10. Esta actualización trae widgets, iconas de aplicacións redeseñadas e novas funcións de mapeo e ciclo á interface do reloxo. O Ultra 2 tamén presenta unha nova esfera de reloxo, chamada Modular Ultra, que utiliza o bordo exterior da pantalla. Ademais, un novo xesto de dobre toque simplifica o inicio e a terminación das chamadas telefónicas.

O Apple Watch Ultra 2 está dispoñible para reservar a un prezo inicial de 799 dólares e comezará a enviarse o 22 de setembro. O evento de lanzamento, celebrado no Apple Park de Cupertino, tamén incluíu actualizacións do Apple Watch Series 9 e do modelo SE máis económico.

