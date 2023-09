Presentamos o novo Apple Watch Series 9

By

Apple presentou oficialmente o Apple Watch Series 9, a última incorporación á súa liña de reloxos intelixentes. Unha das principais características da Serie 9 é o novo Apple S9 SiP, que ofrece melloras significativas no rendemento e na funcionalidade.

O S9 SiP conta cunha CPU actualizada, unha GPU un 30 % máis rápida e un motor neural de 4 núcleos. Estas actualizacións dan como resultado unha velocidade dobrada para as tarefas de aprendizaxe automática, o que fai que o reloxo intelixente sexa aínda máis capaz que os seus predecesores. O motor neuronal mellorado tamén permite que as solicitudes de Siri se procesen no propio dispositivo, garantindo operacións máis rápidas e seguras.

Outra adición notable á Serie 9 é o novo chip de banda ultraancha. Este chip permite aos usuarios facer ping ao seu iPhone conectado e localizalo, de forma similar a como funciona un AirTag. Ademais, a Serie 9 presenta unha pantalla que pode axustar os niveis de brillo, cun máximo de 2,000 nits e un mínimo de 1 nit.

Unha das características máis destacadas da Serie 9 é o xesto de "dobre toque". Este xesto permite aos usuarios controlar o botón principal dunha aplicación tocando dúas veces o dedo polgar e o índice xuntos, o que facilita a realización de tarefas comúns, como iniciar a pila intelixente ou responder chamadas.

Apple tamén presentou o Apple Watch Ultra 2, que comparte moitas das mesmas funcións que a Serie 9 pero ofrece capacidades de visualización aínda máis brillantes de ata 3,000 nits. O Ultra 2 inclúe unha nova esfera de reloxo chamada Modular Ultra, deseñada especificamente para atletas e entusiastas do aire libre que necesitan coordenadas GPS, información de elevación ou medicións de profundidade da auga.

Tanto o Apple Watch Series 9 como o Ultra 2 están dispoñibles para a súa reserva a partir de hoxe e lanzaranse oficialmente o 22 de setembro. A Series 9 ten un prezo de 399 dólares, mentres que o Ultra 2 custa 799 dólares. Apple tamén introduciu pulseiras ecolóxicas "FineWoven" como opción para a serie Apple Watch.

Para obter máis detalles sobre os anuncios feitos durante o evento Wonderlust de Apple, consulta o noso completo resumo.

Fontes:

– Apple S9 SiP: Anuncio de Apple

– Chip de banda ultraancha: Anuncio de Apple