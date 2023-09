Que esperar dos novos reloxos de Apple: Series 9 e Ultra 2

Apple presentará a súa nova serie iPhone 15, así como o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 de próxima xeración no seu evento "Wonderlust". Aínda que circulaba información sobre o iPhone 15, os novos reloxos permaneceron en gran parte un misterio. Aquí tes o que esperar dos próximos reloxos de Apple e os principais cambios que poderían traer.

Segundo un informe recente de Bloomberg de Mark Gurman, o Apple Watch Series 9 e Ultra 2 terán un deseño similar aos modelos actuais pero poderían contar cun novo procesador e varias actualizacións de sensores e compoñentes. Isto pode incluír un sensor de frecuencia cardíaca máis preciso, que mellora as capacidades de seguimento da condición física dos reloxos. Tamén se rumorea que os novos reloxos virán cun novo chip U2, unha versión actualizada do chip de banda ultra-ancha existente.

Para os entusiastas da aventura, Apple pode presentar un novo Apple Watch Ultra 2 totalmente negro. O modelo Ultra actual é coñecido pola súa carcasa de titanio e unha construción de vidro duradeiro, ideal para actividades ao aire libre como sendeirismo e mergullo. Non obstante, só estaba dispoñible nunha única cor, gris. Para resolver esta limitación, Apple pode ofrecer unha versión totalmente negra do Ultra 2.

Houbo rumores dun gran redeseño para o Apple Watch, similar ao impacto do iPhone X no iPhone. Este reloxo rediseñado, que conta cunha pantalla microLED, inicialmente estaba previsto que se lanzara en 2024. Non obstante, parece que o seu lanzamento pode atrasarse ata a segunda metade desta década. Os analistas suxiren que agora é probable que o Apple Watch Ultra microLED se lance no primeiro trimestre de 1 en lugar do segundo semestre de 2026 previamente previsto.

Aínda que a serie iPhone 15 recibiu moita atención, os novos reloxos de Apple permaneceron relativamente baixo o radar. As Series 9 e Ultra 2 poden non diferir significativamente en aparencia dos seus predecesores, pero os seus procesadores actualizados, sensores mellorados e a posible introdución dun Ultra 2 totalmente negro probablemente farán que sexan opcións atractivas para os entusiastas de Apple e os usuarios centrados no fitness.

Fontes: Bloomberg, MacRumors