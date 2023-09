Apple Watch Series 9 e Ultra Set para actualizacións significativas, suxiren os informes

Un informe recente de Mark Gurman de Bloomberg arroxou luz sobre as actualizacións previstas para o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra. Aínda que houbo rumores limitados sobre a nova liña de Apple Watch, o informe ofrece máis información sobre que esperar destes dispositivos.

Segundo o informe, non haberá cambios en canto a tamaño ou deseño para ningún dos modelos. Non obstante, ambos os dispositivos contarán con novos materiais e cores, facendo fincapé no uso de materiais máis reciclados. O Apple Watch Ultra tamén introducirá unha nova opción de cor negra, como se especulou anteriormente.

Aínda que o informe non entra en detalles extensos, suxire que ambos modelos recibirán melloras no sensor e nos compoñentes internos. Isto inclúe unha versión mellorada do sensor de frecuencia cardíaca, que é moi eloxiado pola súa precisión. Xunto con estas actualizacións, tamén hai rumores de mellora da eficiencia e da precisión do sensor.

Ademais, rumorea que ambos dispositivos incorporarán un novo chip U2 de banda ultra ancha, que mellorará a capacidade Find My dos dispositivos.

No que respecta ao abandono de Apple do coiro, o informe aclara que só "algunhas" das súas correas de reloxo de coiro se suspenderán. Aínda que houbo rumores sobre a transición de Apple a un tecido composto, non está seguro de se este cambio se implementará completamente no próximo evento de Apple en setembro.

Mark Gurman, coñecido polos seus informes precisos sobre os plans futuros de Apple, ten un sólido historial en proporcionar información fiable.

