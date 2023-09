Apple adopta a carga USB-C na nova liña de produtos

Apple presentou recentemente a súa última liña de produtos, mostrando melloras nos seus reloxos intelixentes e teléfonos. Aínda que houbo varias características novas impresionantes, o cambio máis significativo é a adopción da carga USB-C. Esta medida prodúcese cando os lexisladores europeos obrigaron a que todos os dispositivos de tecnoloxía portátiles vendidos no continente teñan carga USB a finais do próximo ano.

A adición dun porto USB-C ao icónico iPhone é unha partida notable para Apple. A compañía, coñecida pola súa innovación, quedou atrás doutros rivais tecnolóxicos nesta área. Non obstante, en lugar de crear unha versión separada do dispositivo para o mercado europeo, Apple optou por facer o porto USB-C estándar en todos os seus teléfonos intelixentes en todo o mundo.

Os consumidores expresaron o seu entusiasmo por este cambio cara a carga universal. Moitos aprecian a comodidade de usar o mesmo tipo de cable de carga para todos os seus dispositivos. Os que viaxan con frecuencia cren que é especialmente beneficioso, xa que elimina a necesidade de levar varios cables.

Catherine Warren, emprendedora de medios e tecnoloxía, agradece o paso cara á estandarización, afirmando: "Desde o meu punto de vista, todo o estándar é bo. Este é un pequeno paso moi positivo cara á compatibilidade que todos buscamos como consumidores".

Gay Gordon-Byrne, o director executivo do grupo de presión de consumidores Right to Repair Foundation, recoñece o valor do mandato da UE pero segue escéptico ante as motivacións de Apple. Ela suxire que Apple pode tentar exagerar a importancia deste cambio, xa que están encantados de facer calquera cousa que lles faga ver ben. Non obstante, aínda considera que a adopción da carga USB-C é un desenvolvemento positivo.

