Presentado o Apple Watch Series 9: tecnoloxía mellorada e fito ambiental

Apple presentou o moi esperado Apple Watch Series 9, que inclúe melloras innovadoras no reloxo intelixente máis vendido do mundo. A Serie 9 inclúe varias funcións novas, incluíndo un potente chip S9 SiP, un xesto de dobre toque, unha pantalla máis brillante, Siri no dispositivo con acceso a datos de saúde, Precision Finding para iPhone e moito máis. Esta última versión tamén marca un fito ambiental importante para Apple.

A Serie 9 está alimentada polo chip S9 SiP personalizado de Apple, que ofrece un rendemento mellorado e novas funcións. Inclúe un xesto de dobre toque que mellora a usabilidade, permitindo aos usuarios realizar accións comúns cunha soa man sen tocar a pantalla. O reloxo tamén ten unha pantalla máis brillante, cun brillo máximo de 2000 nits, o que facilita a lectura con luz solar brillante mentres se axusta a só unha nit para ambientes escuros.

Unha das características notables da Serie 9 é a súa capacidade Siri no dispositivo. Agora as solicitudes de Siri pódense procesar directamente no propio reloxo, proporcionando respostas máis rápidas e fiables para tarefas que non requiren acceso a Internet. Os usuarios tamén poden acceder aos seus datos de saúde usando Siri no Apple Watch.

A Serie 9 tamén introduce Precision Finding, grazas ao seu chip Ultra Wideband (UWB) de segunda xeración. Esta función axuda a localizar un iPhone extraviado, facilitando a localización cando sexa necesario. Ademais, o reloxo ofrece unha integración máis profunda co HomePod, o que permite aos usuarios controlar a reprodución multimedia preto dun HomePod.

Funcionando en watchOS 10, a Serie 9 trae aplicacións renovadas, novas esferas de reloxo, funcións de ciclismo e sendeirismo e ferramentas de saúde mental para mellorar a experiencia global do usuario. O Apple Watch Series 9 tamén se aliña co ambicioso plan de Apple para 2030, xa que os clientes agora poden optar por un Apple Watch sen emisións de carbono por primeira vez. Este fito significa o compromiso de Apple para reducir a súa pegada de carbono en todo o seu negocio, cadea de subministración e ciclo de vida do produto.

O Apple Watch Series 9 está dispoñible para solicitar a partir de hoxe, e a súa dispoñibilidade comezará o 22 de setembro. Os prezos do Series 9 comezan a partir de 449 €, e os clientes tamén poden elixir correas respectuosas co medio ambiente, como FineWoven e Sport Loops redeseñados con materiais reciclados.

En resumo, o Apple Watch Series 9 presenta potentes melloras para ofrecer unha experiencia de usuario mellorada. Coa súa tecnoloxía avanzada e a súa opción neutra en carbono, a Serie 9 non só ofrece funcións de vangarda, senón que tamén contribúe a un futuro máis verde.

