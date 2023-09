Apple presenta o potente chip A17 Pro no evento anual

Apple sorprendeu aos entusiastas da tecnoloxía ao presentar o seu primeiro chip "Pro", o A17 Pro, durante o seu evento anual de outono. Con un tamaño de 3 nanómetros, o A17 Pro é o silicio móbil máis potente de Apple ata a data, cuns impresionantes 17 millóns de transistores e unha CPU de seis núcleos. Este novo chip ofrece melloras significativas no rendemento en comparación co seu predecesor, o A16.

Segundo Apple, os dous núcleos de rendemento do A17 Pro son un 10 por cento máis rápidos que o A16, mentres que os seus catro núcleos de eficiencia proporcionan un mellor rendemento por vatio. Ademais, a GPU de 6 núcleos é un 20 por cento máis rápida que antes e presenta funcións gráficas avanzadas como o trazado de raios acelerado por hardware.

As capacidades melloradas do A17 Pro son particularmente atractivas para os desenvolvedores de xogos. Durante o evento, Apple anunciou que títulos populares como Resident Evil 4, Resident Evil Village e The Division Resurgence chegarían ao iPhone, mostrando o potencial de xogo deste poderoso chip.

Algúns poden preguntarse por que Apple elixiu etiquetar este chip como A17 Pro. Xorde a especulación sobre se se empregará unha versión reducida deste chip no iPhone 16 do próximo ano. Esta decisión estratéxica dálle máis flexibilidade a Apple no futuro. En lugar de ter que xustificar a eliminación de certas funcións nun modelo menos caro, simplemente poden introducir un chip un pouco máis lento que aínda ofrece unha actualización do A16.

A medida que xorden máis detalles do evento "Wonderlust" de Apple, os entusiastas da tecnoloxía anticipan ansiosamente as posibilidades que hai co chip A17 Pro. Está claro que Apple está superando os límites da innovación do silicio móbil, abrindo o camiño para un rendemento mellorado e unha experiencia de usuario aínda máis inmersiva.

