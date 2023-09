Apple lanzará o iPhone 15 construído na India o día do debut de vendas

Apple planea lanzar o iPhone 15, que se fabrica na India, o primeiro día do seu debut de vendas globais, segundo fontes familiarizadas co asunto. Aínda que a maioría das unidades do iPhone 15 procederán de China, esta é a primeira vez que un iPhone de última xeración montado na India estará dispoñible para a súa compra inmediatamente. Este movemento pon de relevo a crecente capacidade de produción da India e supón un cambio respecto da estratexia anterior de Apple de vender principalmente dispositivos de fabricación chinesa en todo o mundo.

Apple estivo a traballar para salvar a brecha entre as súas operacións na India e as súas principais bases de fabricación en China. A compañía comezou a produción do iPhone 15 na fábrica dun provedor no estado de Tamil Nadu o mes pasado. Non obstante, pode haber lixeiros atrasos na dispoñibilidade dos dispositivos construídos na India debido a desafíos loxísticos imprevistos.

Espérase que o iPhone 15 sexa a actualización máis importante de Apple en tres anos, con actualizacións do sistema de cámara en toda a gama e un procesador mellorado de 3 nanómetros para os modelos Pro. Esta nova formación é fundamental para reactivar as vendas de Apple, xa que a compañía reportou un descenso nas vendas durante tres trimestres consecutivos.

A India fíxose cada vez máis importante para Apple como resultado dos incentivos financeiros do goberno indio para impulsar a fabricación local e dos esforzos de Apple por diversificarse máis aló de China en medio de disputas comerciais. O país tamén demostrou ser un mercado prometedor para Apple, cun crecemento de dous díxitos nas vendas de iPhone na India durante o trimestre anterior.

Ademais da fábrica de Foxconn Technology Group en Tamil Nadu, tamén se espera que outros provedores de Apple na India, incluíndo Pegatron Corp. e unha fábrica de Wistron Corp. que proximamente será adquirida polo Tata Group, ensamblen o iPhone 15.

Apple ve a India como unha oportunidade de venda polo miúdo e unha base de produción importante a longo prazo, evidenciado pola apertura das súas primeiras tendas na India este ano.

Fontes: Bloomberg News.