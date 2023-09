Apple lanzará o iPhone 15 construído na India no Día do debut de vendas globais

Apple Inc. está preparada para facer un cambio significativo na súa estratexia lanzando o iPhone 15 construído na India o primeiro día de venda, o que supón a primeira vez que un dispositivo montado localmente estará dispoñible o día do debut mundial. Aínda que a maioría das unidades do iPhone 15 seguirán vindo de China, esta medida destaca as crecentes capacidades de fabricación da India e o esforzo de Apple por diversificar a súa produción máis aló de China.

Espérase que o iPhone 15 se presente o martes, e as vendas comezarán nos días ou semanas posteriores ao evento. A produción do iPhone 15 comezou o mes pasado nunha fábrica no sur do estado de Tamil Nadu, operada polo provedor Foxconn Technology Group. Aínda que poden producirse lixeiros atrasos debido aos pescozos de botella loxísticos, o foco de Apple en reducir a brecha entre as súas operacións na India e China é evidente.

Os incentivos do primeiro ministro Narendra Modi para promover a fabricación local, combinados coa estratexia de Apple para reducir a dependencia de China no medio das tensións comerciais, converteron a India nun mercado importante para os esforzos de diversificación de Apple. Antes do iPhone 14, só unha pequena fracción da produción global de Apple reuníase na India, cun atraso de seis a nove meses en comparación coa produción en China. Non obstante, o atraso reduciuse significativamente, o que permitiu a Apple montar o 7% dos seus iPhones na India a finais de marzo.

Espérase que o iPhone 15 sexa unha actualización importante do dispositivo, con melloras no sistema de cámara en toda a gama e os modelos Pro cun procesador de 3 nanómetros actualizado. Esta nova liña é crucial para que Apple rexuvenece as vendas, xa que a compañía informou de caídas de vendas durante tres trimestres consecutivos debido á feble demanda dos consumidores en mercados clave como Estados Unidos, China e Europa.

O foco de Apple na India vai máis aló da produción, xa que a compañía abriu as súas primeiras tendas de venda polo miúdo no país este ano. Cun mercado en rápido crecemento e vendas en aumento, a India é vista como unha oportunidade de venda polo miúdo e unha importante base de produción para os aparellos de Apple a longo prazo. Tamén se espera que outros provedores, como Pegatron Corp. e unha fábrica de Wistron Corp. que pronto será adquirida polo Grupo Tata, monten o iPhone 15 na India.

