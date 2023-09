Apple cambiaría ao porto de carga USB-C para iPhone 15

Apple está preparada para cambiar a forma en que se cargan os seus próximos modelos de iPhone, con informes que suxiren que o próximo iPhone 15 contará cun porto de carga USB-C en lugar do porto Lightning usado nos modelos anteriores. Este cambio aplicarase a todos os modelos de iPhone 15. O porto USB-C xa se utiliza noutros dispositivos de Apple como MacBooks e iPads, así como en produtos tecnolóxicos doutras empresas.

Esta medida de Apple está aliñada cunha lei aprobada polo parlamento da Unión Europea, que obriga a usar un porto de carga USB-C en todos os teléfonos móbiles, tabletas e cámaras vendidos na UE. As empresas deberán cumprir este requisito a finais de 2024. Os portátiles tamén estarán suxeitos ao requisito USB-C na UE para 2026.

Espérase que Apple presente o iPhone 15 no seu evento "Wonderlust" o 12 de setembro. Os iPhones representaron constantemente unha parte importante das vendas netas totais de Apple, xerando 156.78 millóns de dólares nos primeiros tres trimestres do ano fiscal 2023. Non obstante, este é un descenso. de aproximadamente un 3.7% con respecto ao mesmo período de 2022.

O segmento de iPhone das vendas netas de Apple no terceiro trimestre de 2023 foi de 39.67 millóns de dólares, un descenso do 2.4% en comparación co ano anterior. O CFO de Apple, Lucas Maestri, mostrou optimismo para o cuarto trimestre, esperando un rendemento mellorado nos segmentos de iPhone e Servizos. No próximo evento, Apple tamén pode presentar a novena serie do Apple Watch.

Fontes:

- Negocios da CNN

– O Parlamento da Unión Europea

- Comunicado de prensa de Apple