O sitio web da Apple Store queda fóra de liña antes do lanzamento do iPhone 15

O sitio web da Apple Store quedou temporalmente fóra de liña o martes pola mañá, poucas horas antes do esperado lanzamento do iPhone 15. A páxina de destino mostraba unha mensaxe que indicaba que o sitio web estaba a ser actualizado e instaba aos visitantes a que volven a consultar pronto. Amosouse un logotipo de Apple animado en azul e gris, tamén asociado ao evento de lanzamento do iPhone 15, xunto cunha ligazón de traballo á transmisión en directo.

O CEO de Apple, Tim Cook, está disposto a presentar a última versión do produto insignia da compañía ás 1:15 ET desde o Steve Jobs Theatre de Apple Park. Non está claro se o accidente do sitio web foi o resultado do gran interese polo iPhone XNUMX ou se Apple está a facer cambios no seu mercado en liña.

Espérase que o iPhone 15 sexa lanzado o 22 de setembro, con tres modelos dispoñibles a diferentes prezos. A versión estándar comezará en 799 dólares, mentres que a opción Pro Max terá un prezo de 1,099 dólares. Un cambio notable no iPhone 15 é a adopción dun porto de carga estándar USB-C, como obriga a Unión Europea. Este movemento marca unha saída do porto de carga Lightning propietario de Apple.

Os rumores sobre o iPhone 15 inclúen a introdución dun "Botón de acción", que proporcionará aos usuarios acceso rápido a varias funcións e configuracións sen desbloquear o dispositivo nin navegar polas aplicacións. Aínda que os detalles son escasos, os expertos cren que este botón podería diferenciar o iPhone 15 Pro dos modelos anteriores.

Apple adoita presentar un novo produto no outono e o iPhone 14 lanzouse en setembro do ano pasado. As accións da compañía, que alcanzou recentemente unha capitalización de mercado récord de 3 billóns de dólares, experimentaron un lixeiro descenso durante as negociacións da madrugada do martes.

Fontes: The New York Post, MacRumors, The Associated Press