O esperado lanzamento anual do produto de Apple está á volta da esquina, e todos os ollos están postos na presentación do iPhone 15. Os rumores e os informes suxiren que a última versión do dispositivo insignia de Apple virá cunha serie de novas funcións, incluíndo unha versión similar a Android. porto de carga e zoom da cámara mellorado. Non obstante, os analistas advirten de que estas incorporacións poderían contribuír a un prezo máis elevado para os consumidores.

Segundo os analistas de Wedbush Securities, o prezo dos modelos de iPhone 15 pode ser aproximadamente 100 dólares máis elevado que as anteriores liñas de teléfonos intelixentes de Apple. Esta sería a primeira vez en anos que o xigante tecnolóxico aumenta os prezos do seu iPhone. O modelo base, un iPhone 6.1 de 15 polgadas con 128 gigabytes de almacenamento, podería comezar en 899 dólares, mentres que o iPhone 6.7 Plus de 15 polgadas máis grande podería comezar en 999 dólares. Non obstante, os consumidores poderían atopar prezos con desconto a través dos principais operadores de telefonía estadounidenses nos meses posteriores ao lanzamento.

Espérase que o iPhone 15 traia varias actualizacións notables. Os analistas de Wedbush afirman que o dispositivo contará cun chip biónico A17 máis rápido, unha duración da batería mellorada, un porto de carga tipo C, tecnoloxía de cámara mellorada e bordos de titanio. Unha das características destacadas é o teleobjetivo periscopio do iPhone 15 Pro Max, que mellora significativamente as capacidades de zoom óptico do teléfono. Cun zoom óptico 5x-6x, ofrece o dobre do zoom do anterior iPhone 14 Pro. Ademais, é probable que o iPhone 15 adopte un porto de carga USB-C, similar aos que se atopan nos teléfonos intelixentes Android.

Decidir se actualizar ao iPhone 15 pode ser un reto, especialmente se xa tes un iPhone relativamente novo, como o iPhone 12 ou un modelo posterior. Olivier Blanchard, director de investigación da empresa de investigación tecnolóxica The Futurum Group, suxire que a decisión debe depender do tipo de teléfono que utilizas actualmente. Se tes un modelo máis antigo, o novo chip do iPhone 15, as funcións melloradas da cámara e o porto USB-C poderían ser un gran salto adiante. Non obstante, se tes un iPhone máis recente, a falta de avances innovadores pode facer que seguir co teu dispositivo actual sexa unha opción razoable.

Fontes:

– Valores de Wedbush

- CBS MoneyWatch