Apple lanzará o iPhone 15 construído na India o día do debut de vendas globais

Apple planea lanzar o iPhone 15, que se montará na India, o día do seu debut de vendas mundiais, segundo fontes familiarizadas co asunto. Aínda que a maioría das unidades do iPhone 15 aínda se producirán en China, este movemento supón un afastamento significativo da estratexia anterior de Apple de vender principalmente dispositivos fabricados en China. Tamén destaca a crecente capacidade de produción da India e significa os esforzos de Apple para reducir a diferenza entre as súas bases de fabricación india e chinesa.

Apple, con sede en Cupertino, comezou a produción do iPhone 15 nunha fábrica de Tamil Nadu, na India, o mes pasado. Non obstante, poden producirse lixeiros atrasos debido a colos de botella loxísticos imprevistos. Apple foi aumentando a proporción de iPhones montados na India, chegando ao 7% a finais de marzo. Este cambio é o resultado dos incentivos financeiros do primeiro ministro indio, Narendra Modi, para impulsar a produción local e da necesidade de Apple de diversificar a súa produción máis aló de China no medio da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Espérase que o iPhone 15 sexa a actualización máis importante do dispositivo en tres anos, con actualizacións do sistema de cámara e un procesador mellorado de tres nanómetros nos modelos Pro. Esta nova liña xoga un papel fundamental na reactivación das vendas de Apple, xa que a compañía informou de descenso de vendas por terceiro trimestre consecutivo debido á escasa demanda dos consumidores en mercados clave como Estados Unidos, China e Europa.

Apple tamén estivo ampliando a súa presenza na India, abrindo este ano as súas primeiras tendas no país. O mercado indio é visto como unha oportunidade de venda polo miúdo e unha importante base de produción para os aparellos de Apple a longo prazo. No trimestre ata xuño, as vendas de iPhone na India experimentaron un crecemento de dous díxitos, alcanzando un novo máximo.

Espérase que outros provedores de Apple na India, como Pegatron Corp e unha fábrica de Wistron Corp que pronto será adquirida por Tata Group, tamén comecen a montar o iPhone 15.

Fontes: Bloomberg News