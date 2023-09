Apple presenta o iPhone 15 no evento "Wonderlust".

By

Apple celebrou recentemente o seu evento "Wonderlust" onde presentou oficialmente o moi esperado iPhone 15. O novo dispositivo, a un prezo de 799 dólares, inclúe varias funcións interesantes. Unha das incorporacións salientables é a Dynamic Island, unha cámara principal de 48 megapíxeles que promete fotos e vídeos de alta calidade.

Os rumores e especulacións sobre o iPhone 15 estiveron circulando meses antes do evento, xerando entusiasmo entre os consumidores. Coa presentación oficial, Apple confirmou as novas funcións e tecnoloxías que os usuarios poden esperar da última versión do seu dispositivo insignia.

Ademais do iPhone 15, Apple tamén proporcionou detalles sobre os seus modelos máis recentes de Apple Watch, a Serie 9 e o Ultra 2. A Serie 9 é especialmente digna de mención xa que se presenta como o "primeiro produto neutro en carbono" de Apple, mostrando o compromiso da compañía. á sustentabilidade.

O ano fiscal 2023 de Apple foi exitoso en termos de vendas, cun total de 293.79 millóns de dólares xerados polos seus produtos e servizos nos tres primeiros trimestres. Non obstante, este é un lixeiro descenso en comparación co mesmo período do ano pasado cando a compañía ingresou 304.18 millóns de dólares.

A introdución do iPhone 15 tamén marca un cambio na forma en que os clientes dos Estados Unidos poden comprar o dispositivo. Apple está avanzando para eliminar os operadores sen fíos do proceso de compra, proporcionando aos clientes máis flexibilidade e control sobre a compra do seu iPhone.

En xeral, o evento de lanzamento do iPhone 15 mostrou a dedicación de Apple á innovación e á entrega de produtos de alta calidade aos seus clientes. Con funcións e avances interesantes, espérase que o iPhone 15 sexa unha opción popular entre os consumidores.

