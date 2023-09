O impacto da prohibición de China sobre as accións de Apple e Qualcomm

Apple (AAPL) experimentou unha caída significativa nas súas accións nos últimos dous días, tras os informes sobre a prohibición de China sobre o xigante tecnolóxico. Esta prohibición tamén causou un efecto dominó nun dos provedores de Apple, Qualcomm (QCOM), xa que as súas existencias baixan.

A prohibición, imposta por China, suscita preocupacións sobre as futuras vendas dos produtos de Apple nun dos seus mercados clave. Como resultado, as accións de Apple sufriron un golpe, causando un impacto negativo na valoración global da compañía. Este descenso no stock de Apple afectou aínda máis a Qualcomm, que é un dos principais provedores do xigante tecnolóxico.

Qualcomm é un fabricante de semicondutores que ofrece compoñentes esenciais para os dispositivos de Apple. Co descenso das accións de Apple, as accións de Qualcomm tamén sufriron unha caída despois da campá de peche de hoxe. Este descenso está relacionado coa incerteza que rodea as vendas de Apple en China e as posibles consecuencias para os seus provedores.

Ademais das implicacións para Apple e Qualcomm, xurdiu unha noticia separada que inclúe a Disney (DIS) e o gobernador de Florida, Ron DeSantis. A demanda presentada por Disney contra o gobernador DeSantis céntrase en torno a unha disputa da Primeira Enmenda. Disney alega represalias polas críticas ao proxecto de lei "Don't Say Gay" de Florida.

Esta demanda pon de relevo o debate en curso sobre a liberdade de expresión e a medida en que figuras públicas, como gobernadores, poden tomar medidas contra persoas ou empresas que expresen críticas. O resultado deste caso podería ter implicacións significativas para a protección dos dereitos de liberdade de expresión no estado de Florida.

En resumo, a prohibición de Apple de China tivo un impacto notable nas accións da compañía e do seu provedor, Qualcomm. O descenso das accións de Apple levantou preocupacións sobre as vendas futuras en China, causando un efecto dominó nas accións de Qualcomm. Mentres tanto, a demanda de Disney contra o gobernador DeSantis suscita importantes cuestións sobre a liberdade de expresión e o poder das figuras públicas para tomar represalias contra as críticas.

Definicións:

– Prohibición de China: unha restrición imposta polo goberno chinés á venda ou importación de determinados produtos ou servizos.

– Qualcomm: fabricante de semicondutores que ofrece compoñentes para diversos produtos tecnolóxicos.

– Primeira emenda: a Primeira emenda da Constitución dos Estados Unidos garante a liberdade de expresión, entre outros dereitos fundamentais.

– Proxecto de lei "Don't Say Gay": unha proposta de lexislación que restrinxe os debates ou a promoción de temas ou cuestións LGBT.

Fontes:

– Artigo orixinal de Akiko Fujita de Yahoo Finance