Evento de lanzamento de Apple 2023: expectativas para a serie iPhone 15 e máis

O moi esperado evento anual de lanzamento de Apple, coñecido como 'Wonderlust', terá lugar hoxe e os entusiastas de Apple de todo o mundo agardan ansiosos a presentación da serie iPhone 15 de nova xeración, xunto con outros anuncios emocionantes. O CEO Tim Cook dirixirá o evento no emblemático Steve Jobs Theatre de California.

Durante o evento, os analistas de Apple proporcionarán información e opinións sobre o que esperar do evento de lanzamento de Apple 2023. Farase unha análise en profundidade das funcións rumoreadas do iPhone 15, incluíndo o Apple Watch de próxima xeración e outros accesorios interesantes. As actualizacións en directo e as imaxes do parque de Cupertino darán aos espectadores unha ollada á atmosfera do evento.

Un dos momentos máis destacados do evento será, sen dúbida, o lanzamento da serie iPhone 15. Os primeiros informes suxiren que o modelo base iPhone 15 manterá dimensións e peso similares ao do seu predecesor, o iPhone 14. Espérase que o iPhone 15 Pro sexa un pouco máis groso pero máis lixeiro que o modelo anterior. O iPhone 15 Pro Max, por outra banda, está previsto que sexa máis lixeiro e lixeiramente máis delgado que o seu predecesor.

En canto ao prezo, prevese que o prezo inicial do modelo Pro máis pequeno permanecerá en 999 dólares. Non obstante, haberá melloras no seu rendemento, incluíndo un aumento da memoria RAM.

Tamén hai rumores doutras características interesantes, como a posibilidade dun iPhone 15 Pro máis lixeiro cun marco medio feito de titanio de grao 5. Ademais, especúlase que a próxima xeración de iPhones podería pasar a cables de carga USB-C.

Para ver o evento de lanzamento de Apple Wonderlust en directo, os espectadores teñen varias opcións de transmisión. Os subscritores de Apple TV poden sintonizarse nos seus dispositivos ás 10:30, e os non subscritores poden ver o evento na páxina oficial de Apple en YouTube. Alternativamente, os espectadores tamén poden ver o evento a través dos seus navegadores web visitando o sitio web de Apple.

Despois do discurso principal do CEO Tim Cook, haberá unha análise máis detallada da visión e dos obxectivos de Apple, proporcionando unha comprensión completa da dirección da compañía.

