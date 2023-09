O iPhone 15 de Apple e a Batalla Legal de Google encabeza as noticias do martes

Nas noticias de mañá, Apple acollerá o seu evento inaugural anual, onde se espera que revele os seus moi esperados iPhone 15 e Apple Watch Series 9. Este evento é crucial para Apple, xa que as vendas de iPhone descenderon nos últimos trimestres. A semana pasada, as accións da compañía caeron máis dun 6% debido aos informes de que China prohibiu os iPhones aos traballadores do goberno e ás empresas estatais. A presentación do novo iPhone e Apple Watch chega nun momento crítico xa que Apple busca reavivar a emoción e aumentar as vendas.

Mentres tanto, Google enfróntase a unha batalla legal co Departamento de Xustiza (DOJ) polas acusacións de monopolio da busca en liña. O DOJ presentará o seu caso nun intento de demostrar que Google abusou da súa posición dominante na industria. Esta demanda contra Google é unha proba importante para o goberno dos Estados Unidos, xa que busca utilizar unha lei de 133 anos de antigüidade para regular o xigante tecnolóxico e outros actores importantes da industria.

O resultado de ambos eventos terá un impacto substancial na industria tecnolóxica. A revelación do novo produto de Apple determinará a traxectoria futura da compañía, xa que se esforza por recuperar a súa posición como líder do mercado na industria dos teléfonos intelixentes. Por outra banda, a batalla legal de Google co DOJ ten implicacións máis amplas para a regulación das grandes empresas tecnolóxicas e podería sentar un precedente para futuros casos antimonopolio.

En xeral, os titulares do martes prometen desenvolvementos interesantes no mundo da tecnoloxía. A revelación do iPhone 15 de Apple e a batalla xudicial de Google destacan os retos e oportunidades en curso aos que se enfrontan os principais actores da industria.

Definicións:

– iPhone 15: a última versión do teléfono intelixente insignia de Apple, que se espera que se presente no evento principal anual da compañía.

– Apple Watch Series 9: a versión máis nova do reloxo intelixente de Apple, tamén se espera que debute no evento principal.

– Departamento de Xustiza (DOJ): o departamento executivo federal dos Estados Unidos responsable de facer cumprir a lei e administrar xustiza.

– Monopolio: prodúcese cando unha única empresa ten o control exclusivo sobre un determinado mercado ou industria, o que adoita levar a comportamentos anticompetitivos.

– Antimonopolio: Refírese a leis e regulamentos que están deseñados para evitar os monopolios e promover a competencia leal no mercado.

Fontes:

– Sen URL: artigo orixinal de Yahoo Finance Live