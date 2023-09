Non se esperan novos iPads de Apple ata 2024, segundo o analista Ming-Chi Kuo

O analista de Apple Ming-Chi Kuo afirmou que é improbable que a compañía lance ningún novo modelo de iPad antes de finais de 2024. Esta noticia pode decepcionar a aqueles que anticipaban un novo anuncio de iPad nun futuro próximo.

Aínda que Apple celebrou recentemente o evento Wonderlust, centrouse na presentación de novos iPhones, Apple Watches e posiblemente AirPods. As especulacións suxiren que se pode actualizar o iPad en outubro, segundo Mark Gurman de Bloomberg. Gurman tamén mencionou que se espera un iPad Air actualizado en breve, xa que a última actualización deste modelo foi a principios de 2022. Non obstante, a actualización máis significativa do iPad Pro, que contará con chips M3 e pantallas OLED, está prevista para a próxima publicación. ano. A actualización máis recente do iPad Pro produciuse en outubro de 2022.

Apple non proporcionou ningún comentario oficial sobre o lanzamento de novos iPads.

Ademais do atraso dos novos lanzamentos do iPad, Kuo informou previamente que a liña de MacBook de Apple equipada con chips M3 non estaría dispoñible este ano. É posible que Apple poida organizar un evento a principios de 2024 para lanzar os novos iPads e Macs xuntos, pero isto é puramente especulativo.

