Apple anuncia funda de carga USB-C para AirPods Pro

Apple anunciou que os AirPods Pro agora virán cunha funda de carga USB-C, o que permitirá aos usuarios cargar os seus auriculares usando o mesmo cable que o seu novo iPhone 15. Este movemento segue a adopción gradual de USB-C por parte de Apple na súa liña de produtos, incluíndo o Mac, o iPad, o iPhone e outros accesorios.

Anteriormente, os auriculares insignia de Apple usaban portos de carga Lightning. Coa transición a USB-C, os usuarios agora poden cargar comodamente os seus AirPods Pro usando o mesmo cable que vén co seu novo iPhone 15. Ademais, Apple mencionou durante a presentación que os usuarios tamén poderán cargar os seus AirPods desde o seu iPhone.

Aínda que os AirPods Pro están a facer a transición a USB-C, é importante ter en conta que os AirPods normais e os auriculares AirPods Max non recibirán unha revisión USB-C neste momento. Non obstante, os rumores indican que ambos produtos poderían actualizarse nalgún momento do próximo ano.

Este anuncio significa o compromiso de Apple co conector USB-C e a súa crecente importancia na industria tecnolóxica. USB-C ofrece numerosas vantaxes, incluíndo velocidades de carga máis rápidas, velocidades de transferencia de datos melloradas e maior compatibilidade cunha ampla gama de dispositivos.

Co estuche de carga USB-C para AirPods Pro, Apple atende as necesidades dos seus clientes que xa posúen ou planean comprar o novo iPhone 15. Esta integración simplifica o proceso de carga e elimina a necesidade de cables ou adaptadores adicionais.

