Próximo evento de prensa de Apple: que podemos esperar?

Apple prepárase para o seu esperado evento de prensa, que terá lugar na sede da compañía en Cupertino, California. Aínda que o evento anual do iPhone adoita centrarse en actualizacións incrementais, este ano espérase que Apple introduza a carga USB-C nos seus teléfonos intelixentes por primeira vez. Este movemento aliñaríase coa lexislación recente da Unión Europea que esixe que todos os dispositivos pequenos admitan carga USB-C para 2024.

A adopción da carga USB-C non só simplificaría o proceso de carga en varios dispositivos e marcas, senón que tamén reduciría o número de cargadores e cables cos que os consumidores deben enfrontarse. Os analistas cren que este cambio é unha interrupción significativa no deseño do iPhone, pero non dramática.

Ademais da carga USB-C, se rumorea que a liña do iPhone 15 presenta a función "Dynamic Island", que substitúe a muesca na parte superior da pantalla. Espérase que os modelos de iPhone 15 Pro e 15 Pro Max de gama alta teñan novas funcións, incluíndo unha lente periscopio cara traseira para mellorar o zoom óptico e unha carcasa de titanio para un dispositivo máis lixeiro e fino. Tamén se espera que estes modelos estean alimentados co último chip A17 de Apple, que ofrece un procesamento máis rápido e unha maior duración da batería.

O evento de prensa tamén pode proporcionar actualizacións sobre os auriculares de realidade mixta de Apple, o Vision Pro, que se lanzará en 2024. Apple podería presentar novas funcións e colaboracións para este produto futurista.

Ademais, é probable que Apple presente os seus últimos reloxos de Apple, incluído o Apple Watch Series 9, xunto aos novos iPhones. A compañía tamén pode mostrar os seus AirPods de próxima xeración cunha funda de carga compatible con USB-C. Tamén se poden anunciar datas de lanzamento dos próximos sistemas operativos, como iOS 17.

Non obstante, non se espera que o evento conteña novos iPads ou ordenadores Mac, xa que os analistas prevén que eses anuncios se fagan en outubro. Do mesmo xeito, non se prevé que Apple lance un dispositivo plegable para competir coas ofertas de Samsung e Google.

En resumo, o próximo evento de prensa de Apple promete actualizacións e cambios interesantes, sendo a introdución da carga USB-C para iPhones un punto destacado. Os consumidores tamén poden esperar novas funcións na liña do iPhone 15, así como os auriculares de realidade mixta Vision Pro. O evento está previsto que teña lugar na sede de Apple e transmitirase en directo na súa páxina web.

Fontes:

- Fonte 1 [Ligazón]

- Fonte 2 [Ligazón]