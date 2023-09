iOS 17 presenta novas e interesantes funcións: modo de espera, correo de voz en directo e moito máis

By

iOS 17, o último sistema operativo de Apple, estará dispoñible para a súa descarga pública o 18 de setembro. Durante o evento de lanzamento do iPhone 15 de Apple, a compañía anunciou a chegada de iOS 17, que se presentou por primeira vez na Worldwide Developers Conference (WWDC) en xuño.

Os usuarios de iPhone poden esperar unha serie de novas funcións co lanzamento de iOS 17. O modo StandBy é unha adición notable, que permite aos usuarios transformar o seu iPhone nun reloxo de cabeceira cando se coloca de lado. A función de correo de voz en directo ofrece un servizo de transcrición útil, que mostra unha transcrición en directo dos correos de voz mentres se gravan. A corrección automática e a transcrición de voz tamén recibiron melloras, mellorando a experiencia do usuario.

Ademais, agora pódese activar Siri sen ter que dicir "hey" previamente. Ademais, iOS 17 introduce unha nova aplicación Journal, que ofrece aos usuarios a posibilidade de crear adhesivos personalizables e configurar carteis de contacto. A función NameDrop permite compartir facilmente a información de contacto a través de AirDrop ao unir dous dispositivos iPhone.

Para os usuarios de iPad, a versión completa de iPadOS 17 tamén se lanzará o 18 de setembro. Esta actualización mellora a interacción do widget e permite aos usuarios personalizar as súas pantallas de bloqueo. Os modelos de iPad compatibles inclúen o iPad de 6ª xeración, o iPad mini de 5ª xeración, o iPad Air de 3ª xeración e os modelos de iPad Pro de 2 polgadas de 12.9ª xeración ou posteriores.

Non obstante, é importante ter en conta que non todas as funcións de iOS 17 poden estar dispoñibles en todos os países ou rexións. Apple aconsella aos usuarios que consulten o seu sitio web para obter información específica sobre a dispoñibilidade de funcións.

En conclusión, iOS 17 presenta novas e interesantes funcións para os usuarios de iPhone, como o modo de espera, o correo de voz en directo e a funcionalidade mellorada de Siri. O lanzamento de iPadOS 17 tamén trae melloras nas experiencias dos usuarios do iPad. Os entusiastas de Apple poden estar ansiosos por explorar estas novas funcións e actualizacións cando os sistemas operativos estean dispoñibles para descargar.

Fontes:

- Apple (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)