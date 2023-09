Apple anuncia o iPhone 15 e o Apple Watch no evento de lanzamento anual

By

Apple celebrou o seu evento anual de lanzamento do iPhone no Apple Park de Cupertino, California, presentando os moi esperados iPhone 15 e iPhone 15 Plus. O evento tamén presentou o flamante Apple Watch, que está feito cun 95% de titanio.

Un cambio notable na liña de produtos de Apple é o cambio do coiro como material. A compañía presentou varias bandas e cores novas a base de fibra e plástico, mostrando o seu compromiso co uso de materiais reciclados. Este movemento marca un afastamento do lanzamento orixinal de Apple Watch en 2014, que facía fincapé nos acabados de moda e de luxo como o coiro.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus agora inclúen a illa dinámica, unha característica introducida no iPhone 14 Plus anterior. Esta tecnoloxía de visualización dinámica está dispoñible nos modelos de gama superior e inferior do iPhone 15.

O iPhone 15 presentouse nun vídeo de vista previa, mostrando as súas novas cores: rosa, amarelo, verde, azul e negro apagados. Tim Cook, CEO de Apple, presentou a última incorporación á liña de iPhone.

En canto ao prezo, o Apple Watch Ultra 2 terá un prezo de 799 dólares, o Serie 9 de 399 dólares e o SE de segunda xeración en 249 dólares.

Apple tamén está a revolucionar as súas bandas para o Apple Watch. Con foco na sustentabilidade ambiental, a compañía presentou novas bandas de tecido fino que son 100% sen coiro. Apple colaborou coa marca de luxo Hermès en catro novas bandas e anunciou unha colaboración coa marca de roupa deportiva Nike.

O máis destacado do novo Apple Watch Ultra 2 é o seu chip S9, que permite atopar con precisión a través dunha arquitectura de banda ultra ancha de segunda xeración. Conta cunha nova pantalla capaz de 3,000 nits, 72 horas de duración da batería e un 95 % de titanio reciclado.

Durante o evento tamén se destacaron as iniciativas ambientais de Apple. A exadministradora da Axencia de Protección Ambiental e executiva de Apple, Lisa Jackson, discutiu o compromiso da compañía coa enerxía limpa e a redución de emisións na súa cadea de subministración.

Nun vídeo sobre as iniciativas ambientais de Apple, a actriz Octavia Spencer fixo un cameo como "Nai Natureza", xunto a Tim Cook e Lisa Jackson.

O foco de Apple na intelixencia artificial foi evidente coa introdución do "motor neural", un acelerador de intelixencia artificial incorporado nos seus chips. Esta tecnoloxía mellora as capacidades de aprendizaxe automática ao tempo que optimiza o consumo de enerxía, diferenciando a Apple de competidores como OpenAI e Google.

Tamén se anunciaron novas funcións para o Apple Watch, incluíndo Double Tap, que permite aos usuarios interactuar co dispositivo usando o dedo índice e o polgar sen tocar a pantalla. Tamén se mellorou a función "Buscar o meu iPhone" do reloxo para proporcionar información de localización máis precisa.

En xeral, o evento anual de lanzamento de Apple mostrou as súas últimas innovacións en teléfonos intelixentes e reloxos intelixentes, demostrando o compromiso da compañía coa sustentabilidade, a intelixencia artificial e a experiencia do usuario.

