Apple e AAA únense para ofrecer asistencia en estrada por satélite aos iPhones

Apple anunciou unha nova asociación con AAA para ofrecer Asistencia en estrada alimentada por satélite para o iPhone 15 e iPhone 14. Esta función amplía o SOS de emerxencia existente por satélite, que se presentou co iPhone 14. Con este novo servizo, os usuarios de iPhone poden agora recibe axuda para problemas de coche, como un pneumático pinchado ou quedar sen gasolina cando están fóra do alcance do teléfono móbil.

Ao activar un novo iPhone 14 ou iPhone 15, os usuarios recibirán dous anos de acceso gratuíto a Emerxencia SOS e Asistencia en estrada. Os servizos ofrecidos a través desta función están cubertos polas condicións de adhesión á AAA para os membros da AAA ou están dispoñibles mediante pago por uso para os non membros.

Para acceder ao servizo de Asistencia en estrada, os usuarios poden simplemente enviar un mensaje de texto á AAA para solicitar axuda en situacións de emerxencia, como quedarse sen o seu coche ou quedarse sen combustible. Esta función utiliza a opción de texto de emerxencia de Apple vía satélite cando non hai cobertura móbil ou wifi dispoñible.

Cando un usuario contacta con AAA para obter axuda, aparecerá un pequeno cuestionario na pantalla para recoller os detalles esenciais. Estes detalles pódense transmitir por satélite a AAA, que enviará unha mensaxe directa ao usuario e enviará asistencia á súa localización. Non obstante, é importante ter en conta que esta función de satélite require unha liña de visión clara do ceo, polo que é posible que non funcione en zonas moi boscosas ou noutros lugares con vistas obstruídas.

Aínda que Apple non anunciou o custo do SOS de emerxencia despois dos dous anos iniciais, é unha adición ben recibida para os usuarios de iPhone que poden necesitar axuda en áreas remotas ou en situacións nas que os métodos tradicionais de comunicación non están dispoñibles.

Fontes: Apple, AAA