O próximo iPhone 15 de Apple: que esperar

Apple prepárase para presentar o seu moi esperado iPhone 15 durante a súa presentación anual de produtos. O xigante tecnolóxico experimentou un lixeiro descenso nas vendas, con tres trimestres consecutivos de números en descenso, o que sinala outro posible descenso no trimestre actual. Isto provocou unha caída no prezo das accións de Apple e unha paralización do crecemento do seu valor de mercado.

Do mesmo xeito que as iteracións anteriores, non se espera que o iPhone 15 conteña avances tecnolóxicos innovadores. Pola contra, probablemente ofrecerá melloras incrementais nos seus chips, batería e cámaras. Non obstante, un cambio notable é a adopción do estándar de cable USB-C, que Apple probablemente introducirá para cargar.

Este cambio a USB-C está impulsado principalmente por un mandato dos reguladores europeos que pide a eliminación gradual dos cables de porto Lightning para 2024. Hai especulacións sobre se Apple implementará este cambio a nivel mundial ou o limitará ao mercado europeo. Afortunadamente, moitos consumidores xa posúen cables USB-C debido ao seu amplo uso en varios dispositivos, o que fai que a transición sexa relativamente cómoda. Os cables USB-C tamén ofrecen velocidades de carga e transferencias de datos máis rápidas en comparación cos cables Lightning, o que pode ser visto como positivo para os consumidores.

Ademais, os modelos de iPhone 15 poden presentar un redeseño, cun recorte que cambia de forma na pantalla coñecida como "illa dinámica". Este elemento de deseño presentouse por primeira vez cos dispositivos Pro e Pro Max do ano pasado. Tamén hai rumores de que as versións Pro e Pro Max incorporan un teleobjetivo estilo periscopio cun zoom óptico de 6x, que proporciona unha experiencia de cámara mellorada para fotografías de longa distancia.

Con estas actualizacións, os analistas prevén un aumento potencial dos prezos dos modelos Pro e Pro Max. Isto ocorre nun momento no que a inflación posterior á pandemia xa está a afectar os orzamentos dos fogares, probando a vontade dos consumidores de pagar por dispositivos premium.

Ademais dos novos iPhones, tamén se espera que Apple presente os seus últimos reloxos intelixentes e o próximo sistema operativo iOS 17. iOS 17 introducirá funcións como transcricións en tempo real das chamadas sen responder, o que permitirá aos usuarios decidir se responden á chamada antes de gravar o correo de voz.

En xeral, o lanzamento do iPhone 15 de Apple é moi esperado, mesmo coa ausencia de grandes avances tecnolóxicos. Espérase que a adopción de cables USB-C, as melloras da cámara e as actualizacións de software atrairán aos consumidores e impulsen as vendas.

Fontes:

– Artigo fonte: [Engadir nome e URL da fonte]

- Definición USB-C: [Engadir nome e definición da fonte]

- Definición do porto Lightning: [Engadir nome e definición da fonte]