Apple está considerando unha suba de prezos para o iPhone 15 Pro Max: informe

Segundo un informe recente de TrendForce, Apple está contemplando aumentar o prezo do iPhone 15 Pro Max ata 100 dólares. Non obstante, espérase que a opción de almacenamento base para o iPhone 15 Pro Max permaneza en 128 GB. Isto significa que se estás a comprar o iPhone 15 Pro Max, é posible que teñas que pagar 1,199 dólares por 128 GB de almacenamento.

Curiosamente, o informe tamén suxire que o iPhone 15 Pro non experimentará un aumento de prezo e seguirá vendendo a 999 dólares, o mesmo prezo que o iPhone 14 Pro do ano pasado. Isto contradí os rumores anteriores de que os dous modelos Pro sufrirían unha suba de prezos. Ademais, o informe menciona que as variantes de gama máis alta do iPhone 15 Pro e Pro Max ofrecerán ata 1 TB de almacenamento.

Aínda que non podemos confirmar a exactitude destas afirmacións ata que Apple lance oficialmente a serie iPhone 15, vale a pena sinalar que o aumento do prezo do iPhone 15 Pro Max podería xustificarse se realmente vén cun chasis de titanio e unha lente periscopio, como se rumorea. . Espérase que a liña do iPhone 15 veña con actualizacións significativas de hardware e software, incluíndo o chipset A17 Bionic, funcións de iOS 17, carga rápida USB-C, compatibilidade con Thunderbolt 4 e moito máis.

Se estás ansioso por saber máis, estade atentos á cobertura en directo de Beebom do evento de lanzamento do 12 de setembro. Mentres tanto, podes ler o noso artigo dedicado ás expectativas do iPhone 15 e compartir as túas opinións sobre os próximos modelos.

Definicións:

– USB Type-C: un conector USB universal que é capaz de transmitir tanto enerxía como datos a altas velocidades.

– Biseles: o marco que rodea a pantalla dun dispositivo.

– TrendForce: provedor de servizos de consulta e intelixencia de mercado.

Fontes:

– Informe 9to5Mac a través de TrendForce (fonte da información)

– Beebom (cobertura do evento de lanzamento)