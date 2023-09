Apple presenta actualizacións interesantes e posibles aumentos de prezos para iPhone 15 Pro e Pro Max

Apple está preparada para revelar a súa última liña de produtos no próximo evento "Wonderlust", que inclúe os moi esperados iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Xunto a estes novos teléfonos intelixentes, os consumidores poden esperar ver o Apple Watch Series 9, o Apple Watch Ultra 2, os novos AirPods Pro e moito máis. Non obstante, son os cambios que Apple ten reservados para os novos modelos de iPhone os que chamaron a atención de todos, especialmente o potencial aumento do prezo.

Unha das principais razóns para o aumento do prezo do iPhone 15 Pro e Pro Max é a introdución de actualizacións interesantes. Apple ten plans ambiciosos para a liña de iPhone 15, incluíndo o cambio de Lightning a USB-C, soporte para carga sen fíos Qi 2, un botón de silencio programable cunha función de botón de acción nos modelos Pro, entre outras características.

Un informe recente de Digitimes suxire que a serie iPhone 15 Pro tamén pode ver un aumento significativo do prezo debido a dúas actualizacións importantes. En primeiro lugar, Apple está considerando un cambio de chasis de aceiro inoxidable a titanio, o que podería aumentar os custos de produción. En segundo lugar, o modelo Pro Max podería incluír exclusivamente unha actualización de lente de periscopio, permitindo un zoom óptico 5-6x, con algunhas fontes que especulan incluso con capacidade de zoom óptico 10x.

En termos de prezos, o iPhone 15 Pro e Pro Max poderían converterse nos modelos de iPhone máis caros ata a data. A incorporación da nova cámara con zoom óptico podería aumentar o prezo do Pro Max en 200 dólares. Segundo Forbes, o desglose do prezo previsto para a liña do iPhone 15 é o seguinte: iPhone 15 a partir de 799 dólares, iPhone 15 Plus a partir de 899 dólares, iPhone 15 Pro a partir de 1,099 dólares e iPhone 15 Pro Max a partir de 1,299 dólares.

Crese que a decisión de Apple de implementar estes cambios é un movemento estratéxico para equilibrar a demanda nos seus modelos de iPhone. No ciclo anterior, os modelos Pro e Pro Max venderon máis que os modelos estándar de iPhone e Plus debido a unha pequena diferenza de prezo. Ao aumentar a diferenza de prezos entre os modelos Pro e non Pro, Apple pretende igualar a demanda e apoiar a súa cadea de subministración. En consecuencia, o iPhone 15 Pro custará case 300 dólares máis que o iPhone 15 estándar, mentres que o iPhone 15 Pro Max custará aproximadamente 400 dólares máis que o iPhone 14 Plus.

Estas diferenzas de prezo poden facer que os potenciais actualizadores pensen dúas veces, pero Apple busca aumentar o seu prezo medio de venda para compensar o descenso xeral do mercado de teléfonos intelixentes. Queda por ver se as actualizacións e os aumentos de prezos están xustificados e se os consumidores considerarán que os novos iPhones merecen a pena o investimento. O evento de Apple está previsto que teña lugar o 12 de setembro.

