ILLA DINÁMICA E CÁMARA DE 48MP ESPERADAS EN IPHONE 15 E IPHONE 15 PLUS

Segundo os informes, Apple planea introducir algunhas das principais características do iPhone 14 Pro nos seus próximos modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Estas características inclúen o sistema de cámara frontal Dynamic Island e a cámara traseira de 48 MP.

A illa dinámica é un recorte en forma de pílula que alberga a cámara frontal e os sensores Face ID. Dise que é máis pequeno que a muesca actual que se atopa nos modelos de iPhone, o que proporciona aos usuarios máis espazo na pantalla. Esta función introduciuse por primeira vez co iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Xunto coa illa dinámica, tamén se espera que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus reciban unha actualización da cámara traseira. A cámara traseira de 48 MP ofrecerá fotografías melloradas con pouca luz e un maior detalle nas imaxes, superando a actual cámara traseira de 12 MP dos modelos de iPhone existentes.

Ademais destas melloras na cámara, espérase que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus conteñan un chip A16 Bionic máis rápido. Non obstante, os informes suxiren que Apple reservará o novo procesador A17 Bionic para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Tamén se espera que os modelos de iPhone 15 non profesionais non inclúan a pantalla ProMotion, unha pantalla de frecuencia de actualización máis alta que mellora o desprazamento e as animacións.

En xeral, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus están configurados para ser melloras significativas respecto dos modelos actuais de iPhone. Con un rendemento, cámaras e funcións melloradas, estes novos modelos ofrecerán aos usuarios unha experiencia mellorada de teléfonos intelixentes. Se rumorea que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus estarán dispoñibles para a venda o 22 de setembro.

Fontes:

– Mark Gurman de Bloomberg