Apple presenta novas opcións de almacenamento superiores para os plans de iCloud

Apple anunciou novas opcións de almacenamento máis altas para os seus plans iCloud durante o seu evento iPhone 15. Ata agora, as contas individuais de iCloud tiñan un límite máximo de almacenamento de 2 TB por 9.99 dólares ao mes. Non obstante, a partir do 18 de setembro, Apple ofrecerá plans de 6 TB e 12 TB para satisfacer a crecente demanda de máis almacenamento para fotos persoais, vídeos, documentos e datos.

O novo plan de 6 TB de iCloud+ terá un prezo de 29.99 dólares ao mes nos Estados Unidos, mentres que o plan de 12 TB custará 59.99 dólares ao mes. Estes niveis de almacenamento tamén se poden compartir con ata seis persoas a través de Compartir en familia.

Ademais das opcións de almacenamento aumentadas, estes plans incluirán todas as outras funcións de iCloud+, como o relé privado de iCloud e o HomeKit Secure Video. Isto significa que os usuarios non só se beneficiarán da capacidade de almacenamento ampliada, senón que tamén gozarán de funcións de seguridade e privacidade melloradas.

Actualmente non está claro se estes novos niveis de almacenamento poden combinarse cunha subscrición Apple One Premier, que xa ofrece 2 TB de almacenamento, o que pode permitir aos usuarios ter unha asignación total de almacenamento de 14 terabytes.

Aínda que estas opcións de almacenamento máis grandes teñen un prezo máis elevado, ofrecen unha solución para persoas que xa superaron a súa asignación máxima de 4 TB (2 TB de iCloud + 2 TB de Apple One). Os usuarios poderán subscribirse a estes plans de iCloud ampliados a partir do 18 de setembro.

