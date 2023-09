A Apple Glasgow Store chega a un acordo de pago despois da sindicación

By

A tenda Apple de Glasgow, Escocia, conseguiu un acordo salarial coa empresa tras a súa sindicación. En novembro, os empregados da tenda votaron a favor de que o sindicato británico GMB os represente. O Apple Retail Workers Union anunciou que o persoal rexeitou o modelo de pago de Apple e, en cambio, garantiu aumentos salariais mínimos e compensación para todos os membros. Ademais, a maioría do persoal beneficiarase dunha mellora salarial, e moitos recibirán un incremento do 7%.

As negociacións exitosas destacan os beneficios de ter un sindicato, segundo o Apple Retail Workers Union. Puideron facer o modelo de pago de Apple máis xusto e menos dependente de métricas arbitrarias. A tenda Apple Glasgow converteuse na primeira do Reino Unido en sindicarse e formalizou a súa condición de establecemento sindical recoñecido en febreiro, tras chegar a un acordo con Apple.

Cabe mencionar que Apple opúxose historicamente á formación de sindicatos nas súas tendas de venda polo miúdo. A Xunta Nacional de Relacións Laborais dos EE. UU. mesmo declarou a empresa culpable de actividades antisindicais ilegais. A decisión de sindicalizarse na tenda de Apple Glasgow foi motivada pola preocupación por cuestións ignoradas de salario e condicións de traballo. Os empregados sentiron que non se tiñan en conta as súas queixas, e un membro do persoal expresou a súa desilusión ao comparar o acto de denunciar problemas con "escribir unha carta a Papá Noel".

