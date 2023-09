Apple prevé presentar o iPhone 15 con actualizacións incrementais e carga USB-C

By

Apple prepárase para o seu escaparate anual de produtos onde se espera que presente a próxima xeración de iPhones. O evento prodúcese nun momento no que a empresa afronta un leve descenso das vendas, que provoca unha baixada do prezo das súas accións. A pesar diso, Apple busca atraer aos consumidores con avances incrementais na súa liña de iPhone 15, que probablemente inclúa modelos básicos e versións premium.

Espérase que os modelos de iPhone 15 teñan melloras en chips, batería e cámaras. Os modelos básicos tamén poden recibir un redeseño que incorpore a pantalla de visualización "Dynamic Island" de Apple, introducida nos dispositivos Pro e Pro Max do ano pasado. Os rumores suxiren que as versións Pro e Pro Max poderían vir cun teleobjetivo de tipo periscopio, que ofrece un zoom óptico de 6x. Aínda que isto queda por detrás do Galaxy S22 Ultra de Samsung, aínda será unha actualización significativa da xeración anterior.

Para xustificar os posibles aumentos de prezos, Apple aposta pola cámara mellorada e outras melloras. O iPhone 14 Pro comeza actualmente en 1,000 dólares e o Pro Max en 1,100 dólares. Os analistas prevén que os modelos de iPhone 15 poden custar entre 100 e 200 dólares adicionais, probando a vontade dos consumidores a pagar ante a inflación posterior á pandemia.

Un dos principais cambios que se esperan é a transición á carga USB-C, un estándar moi utilizado en moitos dispositivos. Os cables de porto Lightning de Apple, introducidos en 2012, estanse eliminando gradualmente debido a un mandato normativo europeo en 2024. Non se sabe se o cambio a USB-C se limitará ao mercado europeo ou se expandirá por todo o mundo. Non obstante, os cables USB-C xa son frecuentes, polo que a transición é relativamente cómoda para a maioría dos consumidores e ofrece velocidades de carga e transferencia de datos máis rápidas.

Ademais dos iPhones, Apple adoita presentar os seus últimos reloxos intelixentes no seu escaparate anual. O evento tamén prepara o escenario para o lanzamento do novo sistema operativo, iOS 17, que estará dispoñible como descarga gratuíta a finais deste mes. A actualización introducirá funcións como transcricións de mensaxes en tempo real e a opción de responder a unha chamada antes de que remate o correo de voz.

Fontes: Associated Press