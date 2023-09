Apple prevé presentar unha nova liña de iPhone con cargador USB-C

Apple anuncia hoxe a súa nova liña de iPhone, que se espera que conteña un cambio de portos de carga Lightning a USB-C. Esta medida prodúcese despois dunha disputa coa Unión Europea (UE), que obrigou a que todos os dispositivos pequenos, incluídos os teléfonos, sexan compatibles cos cables de carga USB-C a finais do próximo ano. A UE argumenta que este cambio reducirá o desperdicio e aforrará diñeiro para os consumidores.

Apple afirmou anteriormente que o seu cable Lightning é máis seguro que os cargadores USB-C, que xa son utilizados por empresas rivais como Samsung. Non obstante, a empresa cumpre agora o requisito da UE. Espérase que os novos modelos de iPhone sexan presentados no evento Wonderlust de Apple, que normalmente é a época do ano na que se presentan novos iPhones.

Este anuncio prodúcese nun momento no que Apple afronta un descenso das vendas de iPhone debido aos prezos máis elevados. Os clientes optan por atrasar a actualización a modelos máis novos. Ademais, a compañía está lidando con tensións diplomáticas entre Estados Unidos e China. Os informes suxiren que o goberno chinés está prohibindo aos funcionarios públicos o uso de teléfonos Apple.

Os analistas prevén que o cambio a USB-C será o foco principal do anuncio de Apple. Yory Wurmser, analista principal de Insider Intelligence, cre que o evento de hoxe tamén contará con novos modelos de Apple Watch e AirPod, pero o iPhone 15 será o lanzamento máis significativo para a compañía. Os responsables políticos da UE consideran que a introdución dun cargador común simplificará a vida dos europeos e eliminará a necesidade de cargadores obsoletos, o que suporá un aforro de custos de 250 millóns de euros ao ano para os consumidores.

Aínda que algúns consumidores poden ter preocupacións sobre o cambio de cable, analistas como Avi Greengart de Techsponential prevén que dentro dunha xeración, os consumidores aceptarán e adaptaranse ao novo estándar. Tamén se espera que Apple aumente os prezos dos seus modelos Pro xunto con melloras nas cámaras e chips do iPhone.

A recente caída das vendas de iPhone, que representaron case a metade dos ingresos totais de Apple, provocou preocupación. As restricións do goberno chinés aos iPhones nas oficinas gobernamentais e nas entidades apoiadas polo estado tamén afectaron as accións de Apple e o sentimento do mercado. Non obstante, analistas como Dan Ives de Wedbush cren que Apple gañou unha cota de mercado importante en China e prevén que calquera prohibición potencial só afectaría a unha pequena fracción das vendas previstas de iPhone no país.

Fontes:

- AFP

Definicións:

– Portos do cargador Lightning: os portos de carga propietarios utilizados polos dispositivos Apple.

– USB-C: un porto de carga universal que se está a converter no estándar da industria para moitos dispositivos electrónicos.

– Unión Europea (UE): unión política e económica de 27 países membros situados en Europa.

– Cables de carga USB-C: os cables USB-C, tamén coñecidos como USB Type-C, son cables reversibles capaces de transmitir tanto enerxía como datos.