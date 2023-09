Evento do iPhone de outono de Apple: rumores e filtracións

O próximo evento do iPhone de Apple, chamado "Wonderlust", é moi esperado. Espérase que o evento mostre catro novos iPhones e un par de modelos de Apple Watch. Un cambio importante que é probable que se destaque é o cambio dos cables Lightning a USB-C, de acordo coa normativa da Unión Europea.

Os novos iPhones, que se espera que se chamen iPhone 15 e iPhone 15 Pro, probablemente teñan tamaños de pantalla similares aos dos seus predecesores. Os modelos de primeiro nivel, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, probablemente terán pantallas ProMotion cunha frecuencia de actualización variable de 120 Hz. Outro cambio notable é a introdución de portos USB-C, aínda que se rumorea que só os modelos de gama alta terán velocidades de transferencia de datos máis rápidas.

Espérase que Dynamic Island, o recorte de pantalla introducido no iPhone 14 Pro, se transfira aos catro modelos da serie iPhone 15. Esta sección flotante en forma de pílula negra debaixo da parte superior da pantalla non só oculta a cámara frontal e o sensor Face ID, senón que tamén mostra alertas e notificacións en tempo real.

En canto ao deseño, o iPhone 15 Pro e Pro Max poden cambiar de marcos de aceiro inoxidable a marcos de titanio, facéndoos máis resistentes e lixeiros. Tamén se esperan biseles máis finos, logrados mediante un novo proceso de fabricación chamado sobremoldeo de baixa presión de inxección. A serie profesional tamén pode incluír un botón de acción, similar ao Apple Watch Ultra, que substituiría o interruptor de silencio tradicional.

Espérase que as actualizacións da cámara da serie iPhone 15 inclúan unha nova lente de periscopio exclusiva para o modelo Pro Max, que permita mellorar as capacidades de zoom óptico. Ademais, os dispositivos probablemente disporán dun chip de próxima xeración máis rápido, como o rumoreado chip A3 Bionic de 17 nm para os modelos Pro e Pro Max.

En canto ao Apple Watch Series 9, prevese que o principal cambio de hardware sexa a introdución do chip S9, a primeira actualización real do procesador desde 2020. Aínda que quizais non ofreza cambios significativos, aínda se espera que o Apple Watch Series 9 sexa un actualización sólida para os entusiastas do Apple Watch.

É probable que os pedidos anticipados dos novos modelos de iPhone comecen o venres seguinte ao evento, e a dispoñibilidade xeral comezará unha semana máis tarde. Non obstante, vale a pena sinalar que estes novos modelos poden ter un prezo máis elevado.

