Apple Watch Series 9: funcións melloradas e opción de carbono neutral

Apple presentou o moi esperado Apple Watch Series 9, cheo de novas funcións e conseguindo un importante fito ambiental. A última versión do reloxo máis vendido do mundo inclúe o poderoso S9 SiP, un xesto máxico de dobre toque, unha pantalla máis brillante, Siri máis rápido no dispositivo con acceso a datos de saúde, Precision Finding para iPhone e moito máis. O Apple Watch Series 9 funciona con watchOS 10, que ofrece aplicacións redeseñadas, novas esferas de reloxo, funcións de ciclismo e sendeirismo e ferramentas de apoio á saúde mental.

Un dos aspectos máis destacados é o compromiso de Apple de converterse en carbono neutral. Os clientes agora teñen a opción de escoller un Apple Watch neutro en carbono, un paso importante cara ao obxectivo de Apple de acadar a neutralidade en carbono en todo o seu negocio, cadea de subministración de fabricación e ciclo de vida do produto para 2030.

O S9 SiP alimenta o Apple Watch Series 9, proporcionando melloras en todo o sistema e introducindo funcións como o novo xesto de dobre toque e Siri no dispositivo con acceso a datos de saúde. O reloxo tamén incorpora un motor neural de 4 núcleos para un procesamento máis rápido das tarefas de aprendizaxe automática. A pesar das súas capacidades aumentadas, o S9 SiP mantén a duración da batería de 18 horas durante todo o día dos modelos anteriores.

O xesto de dobre toque ofrece un xeito cómodo de controlar o Apple Watch Series 9 cunha soa man e sen tocar a pantalla. Este xesto permite varias accións, como parar un temporizador, reproducir e pausar música, adiar unha alarma, responder e finalizar chamadas telefónicas e desprazarse polos widgets. O motor neural máis rápido do Apple Watch Series 9 usa un algoritmo de aprendizaxe automática para detectar os movementos únicos do pulso e os cambios no fluxo sanguíneo asociados co xesto de dobre toque.

Outra mellora notable é a pantalla máis brillante, que pode alcanzar ata 2000 nits, o que facilita a lectura baixo a luz solar brillante. A pantalla tamén pode baixar ata unha nit para ambientes escuros, evitando interrupcións en lugares próximos.

O procesamento de Siri no dispositivo permite respostas máis rápidas e fiables, especialmente para tarefas que non requiren conexión a Internet. Ademais, Siri agora pode acceder aos datos de saúde desde a aplicación Saúde, o que permite aos usuarios obter información sobre os seus patróns de sono, o progreso da actividade e mesmo os niveis de glicosa no sangue. Os usuarios tamén poden rexistrar datos de saúde directamente a través de Siri.

Apple Watch Series 9 presenta Precision Finding, que utiliza o chip de banda ultra ancha (UWB) de segunda xeración para localizar iPhones fóra de lugar. Esta función proporciona distancia e dirección, xunto con guía visual, háptica e sonora.

Ademais, watchOS 10 trae varias melloras, incluíndo aplicacións redeseñadas, un novo Smart Stack para a visualización rápida da información e funcións destinadas a promover a saúde mental.

Apple volveu ofrecer unha impresionante gama de reloxos, que incorpora funcións de vangarda e reforza o seu compromiso coa sustentabilidade ambiental.

Fonte: Apple