By

O xigante das redes sociais X, antes coñecido como Twitter, fixo actualizacións no seu botón Gústame xusto a tempo para o esperado evento Wonderlust de Apple. O evento está preparado para mostrar produtos de primeira liña, incluíndo a serie iPhone 15, a nova serie Apple Watch e AirPods Pro con USB-C.

O botón Gústame modificado agora divídese en anacos similares antes de volver a formar a forma de corazón familiar. Esta animación aseméllase moito ao vídeo teaser lanzado por Apple para o evento Wonderlust, provocando especulacións sobre unha posible colaboración entre os dous xigantes tecnolóxicos.

Segundo un informe de Macrumors, os patróns metálicos que aparecen no vídeo teaser de Apple poderían indicar un cambio a material de titanio para os modelos iPhone 15 Pro e Pro Max. Paga a pena notar que Apple estivo utilizando estas distintas animacións similares a Twitter desde 2020, cando se presentou por primeira vez durante o evento "O tempo voa". Ademais, do mesmo xeito que coa WWDC 2023, Apple incorporou un hashtag personalizado de Twitter co seu logotipo de sinatura para o evento Wonderlust.

Espérase que o evento de Apple de hoxe presente catro novos modelos de iPhone: o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. En resposta ás normativas da UE, se rumorea que Apple está a facer a transición ao USB Type-C coa serie iPhone 15. Aínda que os modelos estándar de iPhone 15 poden ter velocidades de carga limitadas exclusivamente con cables certificados por Apple, o iPhone 15 Pro e Pro Max ofrecerán capacidades de transferencia de datos máis rápidas.

Ademais da liña de iPhone, Apple tamén planea lanzar actualizacións de dúas das súas liñas de reloxos, a saber, o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra. Ademais, hai especulacións sobre a implementación da carga USB-C para AirPods e AirPods Max normais no futuro.

Fontes:

- Macrumores