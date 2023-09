Evento de Apple 2023: lanzamento da nova serie iPhone 15 e máis

By

Apple está listo para presentar hoxe a súa esperada serie iPhone 15 no evento Wonderlust. O evento transmitirase en directo desde a sede de Apple en Cupertino e espérase que conteña outros lanzamentos de produtos importantes, incluíndo Apple Air Pods e reloxos de nova xeración.

O termo "sesión de marabillas" refírese ao desexo de estar en constante estado de asombro, segundo Urban Dictionary. Parece que Apple quere manter aos seus usuarios nun estado de asombro constante coa infinidade de novos lanzamentos previstos para este ano.

O evento tamén revelará as datas de lanzamento oficiais de iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, que se anunciaron previamente no evento WWDC 23 da compañía en xuño.

Tradicionalmente, o evento de setembro de Apple está reservado para os principais lanzamentos de hardware, especialmente a última liña de iPhone. Este ano, a serie iPhone 15 incluirá o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Especulacións arredor do iPhone 15 Pro Max

Algunhas especulacións suxiren que Apple podería cambiar a marca do iPhone 15 Pro Max como o modelo "Ultra" debido á inclusión dun porto de carga USB-C. Non obstante, parece que este cambio non se producirá este ano. Apple é coñecida polas súas sorpresas e podería facer anuncios inesperados durante o evento.

Como ver o lanzamento do iPhone 15 en directo?

Para ver o evento especial Wonderlust de Apple, o método principal é a través da aplicación Apple TV. Aínda que a lista de eventos pode non estar dispoñible na aplicación de antemán, Apple normalmente engádea o día do evento. Asegúrese de comprobar a lista de eventos o día do evento. A aplicación Apple TV está accesible nunha ampla gama de dispositivos, o que permite aos usuarios sintonizarse usando os seus dispositivos de transmisión favoritos.

