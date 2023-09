Evento "Wonderlust" de Apple: expectativas e lanzamentos previstos

O evento moi esperado de Apple para 2023, coñecido como 'Wonderlust', está programado para comezar esta noite ás 10:30 IST. O evento será transmitido en directo desde Apple Park en California. Os entusiastas da tecnoloxía e os leais de Apple están ansiosos por presenciar a presentación dos últimos produtos e actualizacións do xigante tecnolóxico.

Espérase que un dos principais puntos destacados do evento sexa a serie iPhone 15. As especulacións suxiren que Apple introducirá catro novos teléfonos, a saber, o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Espérase que estes dispositivos traian avances significativos en canto ao rendemento, as capacidades da cámara e a experiencia global do usuario.

Ademais dos novos iPhones, é probable que Apple tamén anuncie actualizacións da súa liña de reloxos intelixentes. O próximo evento pode ser testemuña da introdución do Apple Watch Series 9, así como do Apple Watch Ultra de segunda xeración. Espérase que estes novos modelos conteñan funcións melloradas de seguimento da saúde e da condición física, así como opcións de conectividade melloradas.

Ademais, espérase que Apple revele as próximas iteracións dos seus sistemas operativos, incluíndo iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma. Estas actualizacións aportarán novas funcións, medidas de seguridade melloradas e un rendemento mellorado para os usuarios de iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch en todo o mundo.

Os rumores tamén suxiren que Apple presentará unha versión actualizada dos seus AirPods Pro, coñecida como AirPods Pro (2ª xeración), durante o evento 'Wonderlust'. Espérase que estes auriculares estéreo verdadeiramente sen fíos (TWS) ofrezan unha calidade de son mellorada, unha duración da batería e unha experiencia de usuario en xeral.

Permanece atento a Gadgets 360 para unha cobertura completa do evento de Apple, que incluirá información detallada sobre o lanzamento da serie iPhone 15, os novos modelos de Apple Watch, as actualizacións do sistema operativo e os AirPods Pro actualizados.

