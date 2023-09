Apple anunciará novos modelos de iPhone e máis no evento principal

Apple prepárase para revelar a súa última liña de modelos de iPhone durante o seu esperado evento principal, titulado "Wonderlust". O evento está programado para o martes ás 10:XNUMX PT e transmitirase en directo para o público de todo o mundo. Xunto aos novos iPhones, Apple tamén pode presentar un novo Apple Watch e ofrecer actualizacións sobre os próximos auriculares Vision Pro VR.

Os rumores suxiren que Apple presentará catro modelos de iPhone de próxima xeración: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. En particular, espérase que os modelos "Pro" teñan un cambio de marcos de aceiro inoxidable a marcos de titanio máis lixeiros e potencialmente máis finos. Aínda que se especula sobre como quedará, os detalles manteranse en secreto ata a conferencia.

Un cambio significativo que probablemente anunciará Apple é o cambio do seu porto Lightning propietario ao porto USB-C máis adoptado. Este cambio está impulsado pola normativa da UE e podería ter implicacións sobre a forma en que os futuros compradores de iPhone interactúan cos seus dispositivos. Queda por ver como Apple presentará e xustificará este cambio aos seus clientes.

Ademais da revelación do iPhone, Apple pode aproveitar a oportunidade para presentar unha nova versión do Apple Watch. A compañía ten un historial de actualización do seu popular dispositivo portátil anualmente, aínda que os detalles sobre o novo Apple Watch aínda son escasos.

Ademais, Apple podería tocar brevemente o Vision Pro, o seu tan esperado auricular de realidade virtual. Co evento do iPhone atraendo unha cantidade significativa de atención, non sería de estrañar que Apple proporcionase actualizacións sobre o progreso do Vision Pro antes do seu lanzamento previsto o próximo ano.

Para ver a transmisión en directo do evento principal, os espectadores poden acceder a el directamente no sitio web oficial de Apple ou a través de YouTube. O evento estará dispoñible na emisión en directo de YouTube e a aplicación Apple TV mostrará o evento en directo así como os anteriores para aqueles que prefiran usar Apple TV.

Coa presentación inminente de novos modelos de iPhone, posibles actualizacións do Apple Watch e coñecementos sobre o desenvolvemento dos auriculares Vision Pro VR, o evento principal de Apple promete un emocionante escaparate das últimas innovacións e ofertas da compañía.

