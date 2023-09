Apple prepárase para presentar a súa última liña de iPhones durante o seu esperado evento principal "Wonderlust". O evento está previsto que teña lugar o martes ás 10:XNUMX PT, e os entusiastas de Apple de todo o mundo poderán ver o anuncio en directo.

Segundo os rumores, espérase que o xigante tecnolóxico presente catro novos modelos de iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. En particular, hai especulacións de que os modelos "Pro" poden ter un marco de titanio en lugar de aceiro inoxidable. Este cambio podería producir dispositivos máis lixeiros e biseles de pantalla potencialmente máis finos, o que ofrece aos usuarios unha experiencia visualmente distinta do iPhone.

Ademais, Apple está disposto a cumprir coa normativa da UE substituíndo o seu porto Lightning propietario polo porto USB-C máis utilizado. Queda por ver como presentará Apple esta transición e como responderán os clientes ao cambio.

Ademais da liña de iPhone, Apple tamén pode presentar unha nova versión do seu popular Apple Watch. A compañía adoita actualizar o seu dispositivo portátil anualmente, aínda que os detalles sobre o novo Apple Watch son escasos neste momento.

O evento principal tamén pode proporcionar unha plataforma para que Apple discuta brevemente o seu próximo Vision Pro, uns auriculares de realidade virtual (VR) moi esperados que se espera que se lance o próximo ano.

Para ver a transmisión en directo do evento, os espectadores poden sintonizarse directamente nesta páxina xa que Apple transmitirá a conferencia en YouTube. Os usuarios de Apple TV poden acceder á aplicación TV e navegar ata a sección "Evento especial de Apple" para transmitir o evento en directo ou volver ver eventos anteriores. Ademais, aqueles que non teñan Apple TV ou que prefiran non usar YouTube poden transmitir o evento en directo a través da sección Eventos de Apple no sitio web oficial de Apple. Este feed de vídeo é compatible con todos os navegadores principais, incluídos Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome.

