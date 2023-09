Serie iPhone 15: prezo, actualizacións e rumores

Apple presenta hoxe a súa liña de iPhone 15 no evento "Wonderlust" e apareceron numerosas filtracións e rumores sobre o prezo dos modelos de iPhone 15 Pro. Segundo estas fontes, os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max verán un aumento significativo dos prezos en comparación cos modelos do ano pasado. Espérase que o iPhone 15 Pro Max teña o maior aumento de prezos.

Os rumores suxiren que os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus de vainilla lanzaranse ao mesmo prezo que os seus predecesores, pero algúns informes indican que pode haber un aumento marxinal do prezo. Por outra banda, se rumorea que o iPhone 15 Pro Max recibirá o aumento de prezos máis pronunciado xunto coa maior actualización, que inclúe unha lente de cámara estilo periscopio e un chasis de titanio.

A nova información de Macrumors suxire que non haberá aumento de prezo para os modelos de iPhone 15 non profesionais. Espérase que o modelo base do iPhone 15 comece en 799 dólares, o mesmo prezo que o iPhone 14 o ano pasado. Na India, o prezo do modelo base estableceuse en 79,900 rupias, e é probable que siga sendo o mesmo este ano.

Dise que os modelos de iPhone 15 Pro inclúen melloras de deseño, como biseles máis finos e curvados, así como un novo marco de titanio para substituír o chasis de aceiro inoxidable. Hai rumores dun botón "silenciar" rediseñado que podería servir como botón de acción similar ao Apple Watch Ultra. Este cambio pode substituír o botón de alternancia lateral visto nas xeracións anteriores de iPhones.

Espérase que o iPhone 15 Pro vexa un aumento de prezo de 100 dólares, a partir de 1099 dólares nos Estados Unidos. Isto podería levar a unha suba de prezos de polo menos 10,000 rupias na India. Se rumorea que o iPhone 15 Pro Max súper premium ten o maior aumento de prezos, cun posible prezo inicial de 1299 dólares nos Estados Unidos.

Fontes:

- Macrumores

– Spigen, o famoso fabricante de fundas para iPhone