Apple presenta o novo Apple Watch Series 9 con funcións melloradas

Apple celebrou hoxe o seu tan esperado evento, presentando unha serie de novas ofertas de hardware. O máis destacado do evento foi a presentación da última incorporación á súa liña de dispositivos portátiles, o Apple Watch Series 9.

O novo reloxo intelixente está alimentado polo chip S9 de vangarda, que conta cun aumento do 60% no rendemento e unha GPU un 30% máis rápida en comparación co seu predecesor. Deidre Caldbeck, directora de Apple Watch Product Marketing, referiuse a el como o "chip de reloxo máis potente ata agora".

Unha das principais melloras da Serie 9 é o ditado mellorado, que foi mellorado ata un 25%. Esta mellora fará que os comandos de voz e as interaccións con Siri sexan aínda máis fluidas para os usuarios.

A Serie 9 presenta varias funcións novas e interesantes. Agora os usuarios poden acceder aos datos de saúde con Siri, o que permite un seguimento cómodo da súa condición física e benestar. Outra función chamada Name Drop permite aos usuarios compartir información persoal con outros usuarios próximos que tamén teñan un Apple Watch Series 9. Ademais, a función Double Tap permite aos usuarios controlar as funcións do reloxo tocando o dedo índice e o polgar na man que usan. ver.

Apple tamén duplicou o brillo da pantalla, garantindo unha visibilidade mellorada incluso con luz solar intensa. Outro complemento práctico é a posibilidade de facer ping ao teu iPhone directamente desde o reloxo, o que facilita a localización do teu teléfono cando o perda.

Noutras noticias, houbo especulacións e indicios de que o último iPhone virá equipado cun conector USB-C. Aínda que isto non foi confirmado oficialmente, fontes da cadea de subministración e informes recentes suxiren que Apple podería estar facendo o cambio. Este cambio desbloquearía velocidades de carga máis rápidas e melloraría a compatibilidade con outros dispositivos USB-C.

Estes emocionantes anuncios do evento de Apple mostran o seu compromiso de superar os límites da tecnoloxía, ofrecendo produtos innovadores que melloran a experiencia do usuario.

